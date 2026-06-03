ПМЭФ должен стать "холодным душем" для Варшавы - 03.06.2026 Украина.ру
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ПМЭФ должен стать "холодным душем" для Варшавы
ПМЭФ должен стать "холодным душем" для Варшавы - 03.06.2026 Украина.ру
ПМЭФ должен стать "холодным душем" для Варшавы
Проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) должно стать сигналом деградации для Польши, которая на фоне диалога Москвы, Вашингтона и Берлина рискует оказаться на периферии Европы из-за своей русофобской политики. Такое мнение 3 июня высказал польский портал Mysl Polska
2026-06-03T09:11
2026-06-03T11:34
россия
новости
варшава
владимир путин
шавкат мирзиёев
польша
петербургский международный экономический форум (фонд)
украина.ру
многополярный мир
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ПМЭФ должен стать предупреждением о деградации для Польши, пишет портал Mysl Polska."Санкт-Петербургский международный экономический форум вызывает у польских экспертов смешанные чувства: зависть и отчаяние", — говорится в публикации. Автор материала отмечает, что пока Россия и США начинают диалог о восстановлении культурных связей, а Германия пытается организовать собственные дискуссии в рамках мероприятия, Варшава, "застряв в русофобии", теряет позиции на мировой арене."Вся вышеизложенная информация, на мой взгляд, должна стать холодным душем для официальной Варшавы. Сегодня, когда США, Германия и Россия начинают осторожный диалог по экономическим и культурным вопросам, Польша рискует оказаться на периферии Европы", — резюмирует автор.ПМЭФ пройдёт с 3 по 6 июня. Главная тема форума в этом году — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". С большой речью на пленарном заседании выступит президент России Владимир Путин. Также на мероприятии выступят президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.После завершения пленарного заседания состоится беседа Владимира Путина с заместителем председателя КНР, на которой будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества.По данным фонда "Росконгресс", участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, бизнеса, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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россия, новости, варшава, владимир путин, шавкат мирзиёев, польша, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру, многополярный мир
Россия, Новости, Варшава, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев, Польша, Петербургский международный экономический форум (фонд), Украина.ру, многополярный мир

ПМЭФ должен стать "холодным душем" для Варшавы

09:11 03.06.2026 (обновлено: 11:34 03.06.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрилет сборной России по футболу в Варшаву
Прилет сборной России по футболу в Варшаву - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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Проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) должно стать сигналом деградации для Польши, которая на фоне диалога Москвы, Вашингтона и Берлина рискует оказаться на периферии Европы из-за своей русофобской политики. Такое мнение 3 июня высказал польский портал Mysl Polska
ПМЭФ должен стать предупреждением о деградации для Польши, пишет портал Mysl Polska.
"Санкт-Петербургский международный экономический форум вызывает у польских экспертов смешанные чувства: зависть и отчаяние", — говорится в публикации.
Автор материала отмечает, что пока Россия и США начинают диалог о восстановлении культурных связей, а Германия пытается организовать собственные дискуссии в рамках мероприятия, Варшава, "застряв в русофобии", теряет позиции на мировой арене.
"Вся вышеизложенная информация, на мой взгляд, должна стать холодным душем для официальной Варшавы. Сегодня, когда США, Германия и Россия начинают осторожный диалог по экономическим и культурным вопросам, Польша рискует оказаться на периферии Европы", — резюмирует автор.
ПМЭФ пройдёт с 3 по 6 июня. Главная тема форума в этом году — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". С большой речью на пленарном заседании выступит президент России Владимир Путин. Также на мероприятии выступят президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.
После завершения пленарного заседания состоится беседа Владимира Путина с заместителем председателя КНР, на которой будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества.
По данным фонда "Росконгресс", участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, бизнеса, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений.
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