https://ukraina.ru/20260603/pmef-dolzhen-stat-kholodnym-dushem-dlya-varshavy-1079752784.html

ПМЭФ должен стать "холодным душем" для Варшавы

ПМЭФ должен стать "холодным душем" для Варшавы - 03.06.2026 Украина.ру

ПМЭФ должен стать "холодным душем" для Варшавы

Проведение Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) должно стать сигналом деградации для Польши, которая на фоне диалога Москвы, Вашингтона и Берлина рискует оказаться на периферии Европы из-за своей русофобской политики. Такое мнение 3 июня высказал польский портал Mysl Polska

2026-06-03T09:11

2026-06-03T09:11

2026-06-03T11:34

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шавкат мирзиёев

польша

петербургский международный экономический форум (фонд)

украина.ру

многополярный мир

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ПМЭФ должен стать предупреждением о деградации для Польши, пишет портал Mysl Polska."Санкт-Петербургский международный экономический форум вызывает у польских экспертов смешанные чувства: зависть и отчаяние", — говорится в публикации. Автор материала отмечает, что пока Россия и США начинают диалог о восстановлении культурных связей, а Германия пытается организовать собственные дискуссии в рамках мероприятия, Варшава, "застряв в русофобии", теряет позиции на мировой арене."Вся вышеизложенная информация, на мой взгляд, должна стать холодным душем для официальной Варшавы. Сегодня, когда США, Германия и Россия начинают осторожный диалог по экономическим и культурным вопросам, Польша рискует оказаться на периферии Европы", — резюмирует автор.ПМЭФ пройдёт с 3 по 6 июня. Главная тема форума в этом году — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". С большой речью на пленарном заседании выступит президент России Владимир Путин. Также на мероприятии выступят президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.После завершения пленарного заседания состоится беседа Владимира Путина с заместителем председателя КНР, на которой будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества.По данным фонда "Росконгресс", участие в форуме подтвердили представители более 130 стран и территорий. В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, бизнеса, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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россия, новости, варшава, владимир путин, шавкат мирзиёев, польша, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру, многополярный мир