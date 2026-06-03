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На Украине изобличили тыловика - подозревают в краже пайков

На Украине изобличили тыловика - подозревают в краже пайков - 03.06.2026 Украина.ру

На Украине изобличили тыловика - подозревают в краже пайков

Начальник взвода материально-технического обеспечения одной из украинских воинских частей Николаевской области подозревается в причастности к пропаже продуктов и сухпайков. Об этом 2 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-06-03T13:07

2026-06-03T13:07

2026-06-03T13:07

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Со склада в/ч пропали продукты и сухпайки на 3,5 млн грн (почти $80 тыс). Следователи присмотрелись к интенданту. "По данным следствия, должностное лицо не обеспечило надлежащее хранение продовольствия на складе воинской части. Поэтому исчезли консервы, овощи и наборы сухих пайков, предназначенные для обеспечения военнослужащих во время выполнения боевых задач", - сказано в официальном сообщении ГБР.Военнослужащий подозревается в небрежном отношение к военной службе в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия. Санкция статьи УК предусматривает до 8 лет лишения свободы. Больше новостей дня представлено в обзоре ПВО Киева провалилась, а ВСУ отыгрались на мирных: дрон атаковал автобус. Хроника событий на утро 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, николаевская область, киев, вооруженные силы украины, украина.ру, гбр, коррупция, минобороны украины, всу