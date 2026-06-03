https://ukraina.ru/20260603/my-ne-stali-naprasno-riskovat-lyudmi-evseev-o-gibkoy-oborone-rf-i-situatsii-v-stepnogorske-1079763232.html

"Мы не стали напрасно рисковать людьми": Евсеев о гибкой обороне РФ и ситуации в Степногорске

"Мы не стали напрасно рисковать людьми": Евсеев о гибкой обороне РФ и ситуации в Степногорске - 03.06.2026 Украина.ру

"Мы не стали напрасно рисковать людьми": Евсеев о гибкой обороне РФ и ситуации в Степногорске

Россия закрепилась на окраинах Покровского — важного узла, откуда ВСУ вели контрнаступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Этот успех ВС РФ позволяет с уверенностью говорить, что и в районе Степногорска все будет возвращено. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2026-06-03T13:05

2026-06-03T13:05

2026-06-03T13:05

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Обсуждая обстановку в районе Степногорска и Приморского Евсеев подчеркнул, что там "не все так плохо, как кажется на первый взгляд". ВСУ полностью Степногорск не отбили, а Приморское было неудобно оборонять, так как ушло Каховское водохранилище, и его можно было обходить с фланга, пояснил собеседник Украина.ру."Сейчас это наступление врага в принципе некритично. Если бы сейчас был полноценный штурм Орехова, Степногорск важно было бы удержать. Но в рамках гибкой обороны мы не стали напрасно рисковать людьми и отошли", — сказал эксперт.По его информации, на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Россия не только все отбила, но и зацепилась за окраины поселка Покровское. "Здесь мы тоже все вернем. Никаких сомнений в этом быть не должно. Дроны наше наступление сдерживают, а не останавливают", — подчеркнул Евсеев.В этом году российская армия освободила даже больше территорий, чем в прошлом году в это же время, поэтому все разговоры о том, что фронт застыл на месте — полная ложь, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный эксперт Владимир Евсеев: Через месяц Россия выбьет ВСУ из Константиновки и пойдет на Краматорск" на сайте Украина.ру.О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.

россия

днепропетровская область

каховское водохранилище

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