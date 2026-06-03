"Мы не стали напрасно рисковать людьми": Евсеев о гибкой обороне РФ и ситуации в Степногорске - 03.06.2026 Украина.ру
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"Мы не стали напрасно рисковать людьми": Евсеев о гибкой обороне РФ и ситуации в Степногорске
"Мы не стали напрасно рисковать людьми": Евсеев о гибкой обороне РФ и ситуации в Степногорске - 03.06.2026 Украина.ру
"Мы не стали напрасно рисковать людьми": Евсеев о гибкой обороне РФ и ситуации в Степногорске
Россия закрепилась на окраинах Покровского — важного узла, откуда ВСУ вели контрнаступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Этот успех ВС РФ позволяет с уверенностью говорить, что и в районе Степногорска все будет возвращено. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2026-06-03T13:05
2026-06-03T13:05
новости
россия
днепропетровская область
каховское водохранилище
владимир евсеев
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Обсуждая обстановку в районе Степногорска и Приморского Евсеев подчеркнул, что там "не все так плохо, как кажется на первый взгляд". ВСУ полностью Степногорск не отбили, а Приморское было неудобно оборонять, так как ушло Каховское водохранилище, и его можно было обходить с фланга, пояснил собеседник Украина.ру."Сейчас это наступление врага в принципе некритично. Если бы сейчас был полноценный штурм Орехова, Степногорск важно было бы удержать. Но в рамках гибкой обороны мы не стали напрасно рисковать людьми и отошли", — сказал эксперт.По его информации, на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Россия не только все отбила, но и зацепилась за окраины поселка Покровское. "Здесь мы тоже все вернем. Никаких сомнений в этом быть не должно. Дроны наше наступление сдерживают, а не останавливают", — подчеркнул Евсеев.В этом году российская армия освободила даже больше территорий, чем в прошлом году в это же время, поэтому все разговоры о том, что фронт застыл на месте — полная ложь, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный эксперт Владимир Евсеев: Через месяц Россия выбьет ВСУ из Константиновки и пойдет на Краматорск" на сайте Украина.ру.О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.
россия
днепропетровская область
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новости, россия, днепропетровская область, каховское водохранилище, владимир евсеев, украина.ру, главные новости, главное, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво, военный эксперт
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"Мы не стали напрасно рисковать людьми": Евсеев о гибкой обороне РФ и ситуации в Степногорске

13:05 03.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия закрепилась на окраинах Покровского — важного узла, откуда ВСУ вели контрнаступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Этот успех ВС РФ позволяет с уверенностью говорить, что и в районе Степногорска все будет возвращено. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Обсуждая обстановку в районе Степногорска и Приморского Евсеев подчеркнул, что там "не все так плохо, как кажется на первый взгляд".
ВСУ полностью Степногорск не отбили, а Приморское было неудобно оборонять, так как ушло Каховское водохранилище, и его можно было обходить с фланга, пояснил собеседник Украина.ру.
"Сейчас это наступление врага в принципе некритично. Если бы сейчас был полноценный штурм Орехова, Степногорск важно было бы удержать. Но в рамках гибкой обороны мы не стали напрасно рисковать людьми и отошли", — сказал эксперт.
По его информации, на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Россия не только все отбила, но и зацепилась за окраины поселка Покровское. "Здесь мы тоже все вернем. Никаких сомнений в этом быть не должно. Дроны наше наступление сдерживают, а не останавливают", — подчеркнул Евсеев.
В этом году российская армия освободила даже больше территорий, чем в прошлом году в это же время, поэтому все разговоры о том, что фронт застыл на месте — полная ложь, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Военный эксперт Владимир Евсеев: Через месяц Россия выбьет ВСУ из Константиновки и пойдет на Краматорск" на сайте Украина.ру.
О ситуации на харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.
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