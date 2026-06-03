https://ukraina.ru/20260603/magate-usmotrelo-rost-yadernoy-ugrozy-v-irane-ukraina-zakryvaet-roddoma-glavnye-novosti-1079783822.html

МАГАТЭ усмотрело рост ядерной угрозы в Иране, Украина закрывает роддома. Главные новости

МАГАТЭ усмотрело рост ядерной угрозы в Иране, Украина закрывает роддома. Главные новости - 03.06.2026 Украина.ру

МАГАТЭ усмотрело рост ядерной угрозы в Иране, Украина закрывает роддома. Главные новости

Война Израиля и США против Ирана повысили ядерную угрозу, считают в МАГАТЭ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 3 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-03T19:37

2026-06-03T19:37

2026-06-03T19:37

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"Ядерная угроза со стороны Ирана сейчас выше, чем это было до того, как Соединенные Штаты и Израиль начали свои атаки на страну в конце февраля", - заявили в МАГАТЭ. И другие события к этому часу: 🟥 Россия в ситуации обмена взаимными ударами США и Ирана заявила о категорической неприемлемости ударов по сугубо гражданской инфраструктуре - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;🟥 Тепловые спутниковые снимки NASA демонстрируют пожар на авиабазе Эс-Скрир (Шахир) после иранской ракетной атаки на Бахрейн этой ночью;🟦 Кувейт вызвал иранского поверенного в делах и передал ноту протеста из-за недавних атак со стороны Ирана;🟦Федерация хоккея Финляндии за сохранение отстранения сборной России от международных соревнований. Об этом заявил президент федерации Хейкки Хиетанен;🟦 В Харьковской области массово закрывают роддома ради экономии бюджета. Сообщается, что вслед за Мерефой, Валками и Изюмом закрывается роддом в Первомайске — после 1 июля 2026 года Нацслужба здоровья (НСЗУ) отказывается продлевать с ним контракт;🟦 Евросоюз стоит за грубой провокацией в отношении настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й военной базе ВС РФ в Гюмри иерея РПЦ Тимофея Казаряна, считают в СВР России."Прикормленные Брюсселем неправительственные организации "Союз информированных граждан" и "Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи" обвинили скромного священника ни много ни мало во вмешательстве в предстоящие в Армении 7 июня сего года парламентские выборы", - уточнили в российской разведслужбе;🟦 Перспективы водных видов спорта, проживание пожилых людей в Минске и перспективы сотрудничества обсудил во дворце президента Белоруссии Александр Лукашенко с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, харьковская область, изюм, россия, иран, украина, мария захарова, магатэ, наса, ес, армения, свр, александр лукашенко, дмитрий мазепин