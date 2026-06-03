МАГАТЭ усмотрело рост ядерной угрозы в Иране, Украина закрывает роддома. Главные новости - 03.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260603/magate-usmotrelo-rost-yadernoy-ugrozy-v-irane-ukraina-zakryvaet-roddoma-glavnye-novosti-1079783822.html
МАГАТЭ усмотрело рост ядерной угрозы в Иране, Украина закрывает роддома. Главные новости
МАГАТЭ усмотрело рост ядерной угрозы в Иране, Украина закрывает роддома. Главные новости - 03.06.2026 Украина.ру
МАГАТЭ усмотрело рост ядерной угрозы в Иране, Украина закрывает роддома. Главные новости
Война Израиля и США против Ирана повысили ядерную угрозу, считают в МАГАТЭ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 3 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-03T19:37
2026-06-03T19:37
новости
харьковская область
изюм
россия
иран
украина
мария захарова
магатэ
наса
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101155/04/1011550462_144:239:1434:965_1920x0_80_0_0_b842c455a9d9db6f3c36ddc4226a009c.jpg
"Ядерная угроза со стороны Ирана сейчас выше, чем это было до того, как Соединенные Штаты и Израиль начали свои атаки на страну в конце февраля", - заявили в МАГАТЭ. И другие события к этому часу: 🟥 Россия в ситуации обмена взаимными ударами США и Ирана заявила о категорической неприемлемости ударов по сугубо гражданской инфраструктуре - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;🟥 Тепловые спутниковые снимки NASA демонстрируют пожар на авиабазе Эс-Скрир (Шахир) после иранской ракетной атаки на Бахрейн этой ночью;🟦 Кувейт вызвал иранского поверенного в делах и передал ноту протеста из-за недавних атак со стороны Ирана;🟦Федерация хоккея Финляндии за сохранение отстранения сборной России от международных соревнований. Об этом заявил президент федерации Хейкки Хиетанен;🟦 В Харьковской области массово закрывают роддома ради экономии бюджета. Сообщается, что вслед за Мерефой, Валками и Изюмом закрывается роддом в Первомайске — после 1 июля 2026 года Нацслужба здоровья (НСЗУ) отказывается продлевать с ним контракт;🟦 Евросоюз стоит за грубой провокацией в отношении настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й военной базе ВС РФ в Гюмри иерея РПЦ Тимофея Казаряна, считают в СВР России."Прикормленные Брюсселем неправительственные организации "Союз информированных граждан" и "Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи" обвинили скромного священника ни много ни мало во вмешательстве в предстоящие в Армении 7 июня сего года парламентские выборы", - уточнили в российской разведслужбе;🟦 Перспективы водных видов спорта, проживание пожилых людей в Минске и перспективы сотрудничества обсудил во дворце президента Белоруссии Александр Лукашенко с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
харьковская область
изюм
россия
иран
украина
армения
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101155/04/1011550462_0:0:1902:1426_1920x0_80_0_0_abeae188b7999343c4eb5a85aab803d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, изюм, россия, иран, украина, мария захарова, магатэ, наса, ес, армения, свр, александр лукашенко, дмитрий мазепин
Новости, Харьковская область, Изюм, Россия, Иран, Украина, Мария Захарова, МАГАТЭ, НАСА, ЕС, Армения, СВР, Александр Лукашенко, Дмитрий Мазепин

МАГАТЭ усмотрело рост ядерной угрозы в Иране, Украина закрывает роддома. Главные новости

19:37 03.06.2026
 
© Фото : ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK / Перейти в фотобанкМАГАТЭ
МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Война Израиля и США против Ирана повысили ядерную угрозу, считают в МАГАТЭ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 3 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
"Ядерная угроза со стороны Ирана сейчас выше, чем это было до того, как Соединенные Штаты и Израиль начали свои атаки на страну в конце февраля", - заявили в МАГАТЭ.

И другие события к этому часу:

🟥 Россия в ситуации обмена взаимными ударами США и Ирана заявила о категорической неприемлемости ударов по сугубо гражданской инфраструктуре - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;
🟥 Тепловые спутниковые снимки NASA демонстрируют пожар на авиабазе Эс-Скрир (Шахир) после иранской ракетной атаки на Бахрейн этой ночью;
🟦 Кувейт вызвал иранского поверенного в делах и передал ноту протеста из-за недавних атак со стороны Ирана;
🟦Федерация хоккея Финляндии за сохранение отстранения сборной России от международных соревнований. Об этом заявил президент федерации Хейкки Хиетанен;
🟦 В Харьковской области массово закрывают роддома ради экономии бюджета. Сообщается, что вслед за Мерефой, Валками и Изюмом закрывается роддом в Первомайске — после 1 июля 2026 года Нацслужба здоровья (НСЗУ) отказывается продлевать с ним контракт;
🟦 Евросоюз стоит за грубой провокацией в отношении настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й военной базе ВС РФ в Гюмри иерея РПЦ Тимофея Казаряна, считают в СВР России.
"Прикормленные Брюсселем неправительственные организации "Союз информированных граждан" и "Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи" обвинили скромного священника ни много ни мало во вмешательстве в предстоящие в Армении 7 июня сего года парламентские выборы", - уточнили в российской разведслужбе;
🟦 Перспективы водных видов спорта, проживание пожилых людей в Минске и перспективы сотрудничества обсудил во дворце президента Белоруссии Александр Лукашенко с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиХарьковская областьИзюмРоссияИранУкраинаМария ЗахароваМАГАТЭНАСАЕСАрменияСВРАлександр ЛукашенкоДмитрий Мазепин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
23:31Петер Мадьяр заявил о достижении договорённости с Киевом по правам венгерского меньшинства в Закарпатье
23:27Белоусов сообщил о внедрении новой системы информационного взаимодействия. Главные новости к этому часу
23:24В Черниговской области поражён склад Вооружённых сил Украины с ракетами-перехватчиками Patriot
22:49Киев пытается сделать из ушедших в СЗЧ «отморозков», но украинцы не спешат верить пропаганде
22:40Число пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус в Енакиеве ДНР увеличилось до 12, сообщает
22:11На Украине школьников зовут "на практику" в ТЦК
22:09"Это лето будет жарким": полковник Алехин о перспективах наступления ВС РФ под Харьковом
21:35ВСУазочаровываются в союзниках из НАТО
21:29С начала года на границе Украины задержаны 5 тысяч уклонистов. Главные новости к этому часу
21:25"Циркон" вдвое быстрее верхнего предела перехвата систем Patriot — украинская ПВО бессильна
21:14Сафари на людей к форуму. Запад продолжает взрывать Россию изнутри
21:10Группировка "Юг" расширяет зоны контроля практически по всей Константиновке
20:30В Житомирской области задержали угонщика, за ночь сменившего велосипед на мопед, а мопед — на мотоцикл
20:00Ракетный удар по Днепропетровской области, ВС РФ штурмуют Любицкое. Новости СВО
19:55"Мы явно заняли сторону": Госдеп США открыто назвал Украину рынком сбыта оружия и инструментом против РФ
19:503 июня 2026 года, вечерний эфир
19:46США продолжают помогать Зеленскому разведданными и оружием
19:37МАГАТЭ усмотрело рост ядерной угрозы в Иране, Украина закрывает роддома. Главные новости
19:30Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса
19:00Тревога в Киеве, Зеленский захотел переговоров. Новости СВО
Лента новостейМолния