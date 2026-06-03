https://ukraina.ru/20260603/magate-usmotrelo-rost-yadernoy-ugrozy-v-irane-ukraina-zakryvaet-roddoma-glavnye-novosti-1079783822.html
МАГАТЭ усмотрело рост ядерной угрозы в Иране, Украина закрывает роддома. Главные новости
МАГАТЭ усмотрело рост ядерной угрозы в Иране, Украина закрывает роддома. Главные новости - 03.06.2026 Украина.ру
МАГАТЭ усмотрело рост ядерной угрозы в Иране, Украина закрывает роддома. Главные новости
Война Израиля и США против Ирана повысили ядерную угрозу, считают в МАГАТЭ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 3 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-06-03T19:37
2026-06-03T19:37
2026-06-03T19:37
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"Ядерная угроза со стороны Ирана сейчас выше, чем это было до того, как Соединенные Штаты и Израиль начали свои атаки на страну в конце февраля", - заявили в МАГАТЭ. И другие события к этому часу: 🟥 Россия в ситуации обмена взаимными ударами США и Ирана заявила о категорической неприемлемости ударов по сугубо гражданской инфраструктуре - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;🟥 Тепловые спутниковые снимки NASA демонстрируют пожар на авиабазе Эс-Скрир (Шахир) после иранской ракетной атаки на Бахрейн этой ночью;🟦 Кувейт вызвал иранского поверенного в делах и передал ноту протеста из-за недавних атак со стороны Ирана;🟦Федерация хоккея Финляндии за сохранение отстранения сборной России от международных соревнований. Об этом заявил президент федерации Хейкки Хиетанен;🟦 В Харьковской области массово закрывают роддома ради экономии бюджета. Сообщается, что вслед за Мерефой, Валками и Изюмом закрывается роддом в Первомайске — после 1 июля 2026 года Нацслужба здоровья (НСЗУ) отказывается продлевать с ним контракт;🟦 Евросоюз стоит за грубой провокацией в отношении настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й военной базе ВС РФ в Гюмри иерея РПЦ Тимофея Казаряна, считают в СВР России."Прикормленные Брюсселем неправительственные организации "Союз информированных граждан" и "Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи" обвинили скромного священника ни много ни мало во вмешательстве в предстоящие в Армении 7 июня сего года парламентские выборы", - уточнили в российской разведслужбе;🟦 Перспективы водных видов спорта, проживание пожилых людей в Минске и перспективы сотрудничества обсудил во дворце президента Белоруссии Александр Лукашенко с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Заседание Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ, реакция на теракт ВСУ в Енакиево. Итоги 3 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, харьковская область, изюм, россия, иран, украина, мария захарова, магатэ, наса, ес, армения, свр, александр лукашенко, дмитрий мазепин
Новости, Харьковская область, Изюм, Россия, Иран, Украина, Мария Захарова, МАГАТЭ, НАСА, ЕС, Армения, СВР, Александр Лукашенко, Дмитрий Мазепин
МАГАТЭ усмотрело рост ядерной угрозы в Иране, Украина закрывает роддома. Главные новости
Война Израиля и США против Ирана повысили ядерную угрозу, считают в МАГАТЭ. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 3 июня написал Телеграм-канал Украина.ру
"Ядерная угроза со стороны Ирана сейчас выше, чем это было до того, как Соединенные Штаты и Израиль начали свои атаки на страну в конце февраля", - заявили в МАГАТЭ.
И другие события к этому часу:
🟥 Россия в ситуации обмена взаимными ударами США и Ирана заявила о категорической неприемлемости ударов по сугубо гражданской инфраструктуре - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова;
🟥 Тепловые спутниковые снимки NASA демонстрируют пожар на авиабазе Эс-Скрир (Шахир) после иранской ракетной атаки на Бахрейн этой ночью;
🟦 Кувейт вызвал иранского поверенного в делах и передал ноту протеста из-за недавних атак со стороны Ирана;
🟦Федерация хоккея Финляндии за сохранение отстранения сборной России от международных соревнований. Об этом заявил президент федерации Хейкки Хиетанен;
🟦 В Харьковской области массово закрывают роддома ради экономии бюджета. Сообщается, что вслед за Мерефой, Валками и Изюмом закрывается роддом в Первомайске — после 1 июля 2026 года Нацслужба здоровья (НСЗУ) отказывается продлевать с ним контракт;
🟦 Евросоюз стоит за грубой провокацией в отношении настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й военной базе ВС РФ в Гюмри иерея РПЦ Тимофея Казаряна, считают в СВР России.
"Прикормленные Брюсселем неправительственные организации "Союз информированных граждан" и "Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи" обвинили скромного священника ни много ни мало во вмешательстве в предстоящие в Армении 7 июня сего года парламентские выборы", - уточнили в российской разведслужбе;
🟦 Перспективы водных видов спорта, проживание пожилых людей в Минске и перспективы сотрудничества обсудил во дворце президента Белоруссии Александр Лукашенко с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
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