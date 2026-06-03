https://ukraina.ru/20260603/le-monde-evropa-s-podachi-frantsii-ischet-puti-vozobnovleniya-dialoga-s-rossiey-1079779197.html
Le Monde: Европа с подачи Франции ищет пути возобновления диалога с Россией
Le Monde: Европа с подачи Франции ищет пути возобновления диалога с Россией - 03.06.2026 Украина.ру
Le Monde: Европа с подачи Франции ищет пути возобновления диалога с Россией
Страны Европейского союза, инициированные Францией, пытаются найти возможности вернуться к переговорам с Россией на фоне растущей усталости США от украинского конфликта. Об этом 3 июня пишет газета Le Monde со ссылкой на источник, близкий к главе Европейского совета Антониу Коште
2026-06-03T17:16
2026-06-03T17:16
2026-06-03T17:46
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Европейские страны, действуя по инициативе Франции, ищут способы возобновить переговорный процесс с Россией, сообщает Le Monde. Причиной называется нарастающая усталость США от конфликта на Украине."Европа осознаёт: несмотря ни на что, ей необходимо возобновить диалог с Москвой. В европейской позиции произошли изменения", — приводит издание слова источника, близкого к председателю Европейского совета Антониу Коште.Как отмечает Le Monde, Европа намерена открыть политический канал коммуникации с Россией, дополнительный к тому, который до сих пор сохраняется между Москвой и НАТО.В последнее время в СМИ всё чаще появляется информация о поиске европейскими лидерами подходящей кандидатуры на роль переговорщика с российской стороной. Среди возможных претендентов назывались бывшие канцлеры Германии Герхард Шрёдер и Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги, глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинистё, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.В мае президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном переговорщике от Европы, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. При этом российский лидер подчеркнул, что выбирать европейцам, но такого лидера, которому они доверяют и который не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес России. Путин также отметил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, марио драги, урсула фон дер ляйен, евросовет, нато, еврокомиссия, владимир путин, европа, франция, мир без границ
Новости, Россия, Марио Драги, Урсула фон дер Ляйен, евросовет, НАТО, Еврокомиссия, Владимир Путин, Европа, Франция, Мир без границ
Le Monde: Европа с подачи Франции ищет пути возобновления диалога с Россией
17:16 03.06.2026 (обновлено: 17:46 03.06.2026)
Страны Европейского союза, инициированные Францией, пытаются найти возможности вернуться к переговорам с Россией на фоне растущей усталости США от украинского конфликта. Об этом 3 июня пишет газета Le Monde со ссылкой на источник, близкий к главе Европейского совета Антониу Коште
Европейские страны, действуя по инициативе Франции, ищут способы возобновить переговорный процесс с Россией, сообщает Le Monde. Причиной называется нарастающая усталость США от конфликта на Украине.
"Европа осознаёт: несмотря ни на что, ей необходимо возобновить диалог с Москвой. В европейской позиции произошли изменения", — приводит издание слова источника, близкого к председателю Европейского совета Антониу Коште.
Как отмечает Le Monde, Европа намерена открыть политический канал коммуникации с Россией, дополнительный к тому, который до сих пор сохраняется между Москвой и НАТО.
В последнее время в СМИ всё чаще появляется информация о поиске европейскими лидерами подходящей кандидатуры на роль переговорщика с российской стороной. Среди возможных претендентов назывались бывшие канцлеры Германии Герхард Шрёдер и Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги, глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинистё, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В мае президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном переговорщике от Европы, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. При этом российский лидер подчеркнул, что выбирать европейцам, но такого лидера, которому они доверяют и который не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес России. Путин также отметил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
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