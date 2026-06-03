https://ukraina.ru/20260603/le-monde-evropa-s-podachi-frantsii-ischet-puti-vozobnovleniya-dialoga-s-rossiey-1079779197.html

Le Monde: Европа с подачи Франции ищет пути возобновления диалога с Россией

Le Monde: Европа с подачи Франции ищет пути возобновления диалога с Россией - 03.06.2026 Украина.ру

Le Monde: Европа с подачи Франции ищет пути возобновления диалога с Россией

Страны Европейского союза, инициированные Францией, пытаются найти возможности вернуться к переговорам с Россией на фоне растущей усталости США от украинского конфликта. Об этом 3 июня пишет газета Le Monde со ссылкой на источник, близкий к главе Европейского совета Антониу Коште

2026-06-03T17:16

2026-06-03T17:16

2026-06-03T17:46

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Европейские страны, действуя по инициативе Франции, ищут способы возобновить переговорный процесс с Россией, сообщает Le Monde. Причиной называется нарастающая усталость США от конфликта на Украине."Европа осознаёт: несмотря ни на что, ей необходимо возобновить диалог с Москвой. В европейской позиции произошли изменения", — приводит издание слова источника, близкого к председателю Европейского совета Антониу Коште.Как отмечает Le Monde, Европа намерена открыть политический канал коммуникации с Россией, дополнительный к тому, который до сих пор сохраняется между Москвой и НАТО.В последнее время в СМИ всё чаще появляется информация о поиске европейскими лидерами подходящей кандидатуры на роль переговорщика с российской стороной. Среди возможных претендентов назывались бывшие канцлеры Германии Герхард Шрёдер и Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги, глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинистё, бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.В мае президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном переговорщике от Европы, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. При этом российский лидер подчеркнул, что выбирать европейцам, но такого лидера, которому они доверяют и который не позволял себе оскорбительных высказываний в адрес России. Путин также отметил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трагедия в ДНР, атака на Петербург, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, марио драги, урсула фон дер ляйен, евросовет, нато, еврокомиссия, владимир путин, европа, франция, мир без границ