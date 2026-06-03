https://ukraina.ru/20260603/eto-leto-budet-zharkim-polkovnik-alekhin-o-perspektivakh-prodvizheniya-vs-rf-pod-kharkovom-1079788427.html

"Это лето будет жарким": полковник Алехин о перспективах наступления ВС РФ под Харьковом

"Это лето будет жарким": полковник Алехин о перспективах наступления ВС РФ под Харьковом - 03.06.2026 Украина.ру

"Это лето будет жарким": полковник Алехин о перспективах наступления ВС РФ под Харьковом

Накал боев на Харьковском направлении растет с каждым днем. Штурмовые группы "Севера" зачищают лесные зоны у границы с Белгородской областью, а ВСУ для доставки боеприпасов используют наземные роботы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-06-03T22:09

2026-06-03T22:09

2026-06-03T22:09

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Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алехин отметил активность на Волчанском и Великобурлукском участках и в районе Казачьей Лопани. "Темпы продвижения по-прежнему невелики, но приносят эффект в решении тактических задач", — заявил эксперт."Продолжается зачистка окрестностей села Великий Прикол, завершается блокирование Охримовки. Это позволяет значительно укрепить и расширить плацдарм вокруг Волчанска, уничтожать мобильную логистику противника", — пояснил собеседник Украина.ру.Противник, по словам Алехина, для обеспечения припасами своих передовых позиций начал активно использовать наземные роботизированные комплексы украинской компании DevDroid. "Его стоимость составляет $30 тыс., с пулеметом Browning натовского производства", — уточнил он."Северяне" эффективно задействуют опытных операторов FPV-дронов из состава 71-й гвардейской мотострелковой дивизии. За минувшие сутки был уничтожены свыше шести наземных роботизированных комплексов в районе Охримовки и Белого Колодезя", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Группировки "Север" и "Запад" готовятся к ударам на Харьков с севера и востока" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.

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