"Украина не скрывает, что ведет террористическую войну": Ищенко про удар по Старобельску - 02.06.2026 Украина.ру
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"Украина не скрывает, что ведет террористическую войну": Ищенко про удар по Старобельску
"Украина не скрывает, что ведет террористическую войну": Ищенко про удар по Старобельску - 02.06.2026 Украина.ру
"Украина не скрывает, что ведет террористическую войну": Ищенко про удар по Старобельску
Киевский режим никогда не скрывал, что ведет против России террористическую войну. У этой войны есть четкие задачи: запугать население и попытаться выставить российские власти в худшем свете. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-06-02T17:00
2026-06-02T17:00
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Российские военные ночью 2 июня нанесли массированный удар по украинским предприятиям ОПК, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, а также военным аэродромам. Это ответ на теракт киевского режима в Старобельске, где при атаке БПЛА по колледжу погиб 21 человек, ещё 42 человека получили ранения, сообщили в Минобороны РФ.В результате атаки в Киеве были поражены десять оборонных предприятий, включая объединение "Абрис ПТ", КБ "Спектр", "Завод Маяк" и "УкрСпецэкспорт". Также под удар попали три территориальных центра комплектования (ТЦК) ВСУ.Журналист спросил, зачем киевскому режиму понадобилось убивать жителей Старобельска, если там считают ЛНР "оккупированной территорией". По мнению Ищенко, киевский режим никогда не скрывал, что ведет против России террористическую войну. "У террористической войны всегда есть две задачи. Во-первых, вывести из психического равновесия население противника и заставить его бояться. Во-вторых, показать себя в лучшем свете, а противника — в худшем", — заявил политолог.По словам обозревателя, западная пресса долгое время поддерживала Украину. ""Про нас напишут хорошо, про них напишут плохо". Да, ситуация меняется, и об Украине уже не так хорошо пишут. Но стратегия осталась. Сразу ее не изменишь", — пояснил Ищенко.Террор называют оружием слабых, и Украина действительно слабая, поэтому асимметричный ответ она может давать только с помощью террора, констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.Про новый масштабный ракетно-дроновый удар по Украине — в авторской статье Павла Котова "В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице" на сайте Украина.ру.
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"Украина не скрывает, что ведет террористическую войну": Ищенко про удар по Старобельску

17:00 02.06.2026
 
© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : МЧС РФ
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Киевский режим никогда не скрывал, что ведет против России террористическую войну. У этой войны есть четкие задачи: запугать население и попытаться выставить российские власти в худшем свете. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Российские военные ночью 2 июня нанесли массированный удар по украинским предприятиям ОПК, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, а также военным аэродромам. Это ответ на теракт киевского режима в Старобельске, где при атаке БПЛА по колледжу погиб 21 человек, ещё 42 человека получили ранения, сообщили в Минобороны РФ.
В результате атаки в Киеве были поражены десять оборонных предприятий, включая объединение "Абрис ПТ", КБ "Спектр", "Завод Маяк" и "УкрСпецэкспорт". Также под удар попали три территориальных центра комплектования (ТЦК) ВСУ.
Журналист спросил, зачем киевскому режиму понадобилось убивать жителей Старобельска, если там считают ЛНР "оккупированной территорией". По мнению Ищенко, киевский режим никогда не скрывал, что ведет против России террористическую войну.
"У террористической войны всегда есть две задачи. Во-первых, вывести из психического равновесия население противника и заставить его бояться. Во-вторых, показать себя в лучшем свете, а противника — в худшем", — заявил политолог.
По словам обозревателя, западная пресса долгое время поддерживала Украину. ""Про нас напишут хорошо, про них напишут плохо". Да, ситуация меняется, и об Украине уже не так хорошо пишут. Но стратегия осталась. Сразу ее не изменишь", — пояснил Ищенко.
Террор называют оружием слабых, и Украина действительно слабая, поэтому асимметричный ответ она может давать только с помощью террора, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.
Про новый масштабный ракетно-дроновый удар по Украине — в авторской статье Павла Котова "В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице" на сайте Украина.ру.
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