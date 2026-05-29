"Под ружьем около миллиона, еще миллион — в СЗЧ": эксперт про тех, кто не успел сбежать с Украины

ВСУ насчитывают около миллиона военных, еще около миллиона украинцев самовольно покинули части (СЗЧ). При потерях 30 тысяч в месяц годовые потери составляют 360 тысяч человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-05-29T04:30

Расчет мобилизационного потенциала Украины, по оценке эксперта, выглядит следующим образом. Под ружьем у Киева сейчас около миллиона человек — это общая численность армии и всех силовиков. Еще около миллиона находятся в самовольном оставлении части (СЗЧ).Колпашников напомнил про недавнее заявление Румынии о том, что за четыре года туда бежали около 30 тысяч украинцев, и это — далеко не единственная страна, куда сбегают украинцы."Вот и получается, что у киевского режима на всю Украину в запасе есть лишь несколько сотен тысяч мужиков, которых можно отправить на фронт", — добавил Колпашников, отметив, что большинство из них не хотят воевать "ни за какие деньги"."По самым минимальным оценкам, ВСУ теряют по 30 тысяч человек в месяц. Умножаем 30 тысяч на 12 и получаем 360 тысяч. Это примерно та же самая цифра, что и весь реальный мобилизационный потенциал киевского режима", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Настало время, когда удары России по Киеву нанесут непоправимый ущерб всей Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по Украине — в статье Сергея Зуева "Киевлянам надо бежать". Эксперты и политики о том, куда влечёт нас рок событий" на сайте Украина.ру.

