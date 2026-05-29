"Под ружьем около миллиона, еще миллион — в СЗЧ": эксперт про тех, кто не успел сбежать с Украины
ВСУ насчитывают около миллиона военных, еще около миллиона украинцев самовольно покинули части (СЗЧ). При потерях 30 тысяч в месяц годовые потери составляют 360 тысяч человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-05-29T04:30
новости, украина, киев, румыния, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, мобилизация на украине, мобилизация, война, война на украине, главные новости, главное, срочно, украина.ру дзен, дзен сво
04:30 29.05.2026
 
ВСУ насчитывают около миллиона военных, еще около миллиона украинцев самовольно покинули части (СЗЧ). При потерях 30 тысяч в месяц годовые потери составляют 360 тысяч человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Расчет мобилизационного потенциала Украины, по оценке эксперта, выглядит следующим образом. Под ружьем у Киева сейчас около миллиона человек — это общая численность армии и всех силовиков. Еще около миллиона находятся в самовольном оставлении части (СЗЧ).
Колпашников напомнил про недавнее заявление Румынии о том, что за четыре года туда бежали около 30 тысяч украинцев, и это — далеко не единственная страна, куда сбегают украинцы.
"Вот и получается, что у киевского режима на всю Украину в запасе есть лишь несколько сотен тысяч мужиков, которых можно отправить на фронт", — добавил Колпашников, отметив, что большинство из них не хотят воевать "ни за какие деньги".
"По самым минимальным оценкам, ВСУ теряют по 30 тысяч человек в месяц. Умножаем 30 тысяч на 12 и получаем 360 тысяч. Это примерно та же самая цифра, что и весь реальный мобилизационный потенциал киевского режима", — констатировал собеседник Украина.ру.
