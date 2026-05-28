"Киевлянам надо бежать". Эксперты и политики о том, куда влечёт нас рок событий

В экспертном сообществе обсуждают, какие внутриполитические последствия на Украине повлекут системные удары по Киеву и приходят к выводу, что парадоксальным образом это укрепит положение Владимира Зеленского. Но надолго ли?

2026-05-28T06:05

Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что первый "удар возмездия" по Киеву был нанесен потому, что надо было ответить (на убийство детей в Старобельске. - ред.), но это больше было показательное выступление, "военного значения — ноль".Зато этот удар, по словам эксперта, фактически "укрепляет внутриполитическое положение Зеленского", ведь на какое-то время все забудут о громком коррупционном скандале, поскольку - "этот удар перебивает всё".При этом Золотарёв подчеркнул, что пропаганда по обе стороны фронта делает всё для расчеловечивания противника, а это опаснее, чем многие думают. При прилётах страдают простые люди.Кроме того, этот удар показал дефицит ПВО в Киеве - а атаки, судя по всему, будут продолжаться.Но войну надо останавливать, масштабы разрушений таковы, что делают послевоенное восстановление Украины весьма проблематичным, подчеркнул эксперт. Он добавил, что не стоит рассчитывать на то, что "будут очереди иностранных инвесторов стоять… это пока только рассказы". На практике всё будет по-другому."Как и в случае с войной. Нам говорили, что Запад с нами, нам будут помогать. Помогают… мы видим, что конъюнктура, обстоятельства поменялись, и условия радикально ухудшаются. И да, Европа прямо даёт понять Зеленскому — поделись властью, отдай контроль над судами, ГБР, вот тогда будем финансировать… Если нет — вот что будет с Украиной? Нетрудно себе представить", - сказал Золотарёв в эфире YouTube-канала Politeka.По его словам, понятно, что без внешней помощи Украина финансово войну "не вывозит", а для европейцев ситуацию кардинально изменила война в Иране, и они теперь финансовую поддержку Киева "обуславливают крайне жёсткими условиями".Впрочем, и раньше ведь просто так денег не давали — а давали в долг и только за продолжение кровопролития.Что дальше? Нанесение ударов по объектам в Киеве продолжится, в Москве об этом предупредили, и к этому предупреждению надо отнестись со всей серьёзностью, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его мнению, высказанному в эфире одного из каналов, ситуация такова, что "киевлянам надо бежать".Куда им бежать, как, где их ждут? Этого экс-советник не уточнил. Как не стал вдаваться в подробности и бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, посоветовавший тем киевлянам, у кого от всего происходящего "кукуха уже не вытягивает", у кого нервы не выдерживают - "взять паузу от жизни в Киеве".Есть ли у людей такая возможность, просто бросить всё — работу, дом - и "взять паузу", куда-то бежать? Для "элитных" это не проблема, а о простых людях никто и не думает, кроме военкомов, отлавливающих их "на мясо"...В МИД РФ ранее сообщили, что в ответ на атаки ВСУ на мирное население российская армия будет последовательно бить по военным предприятиям, по командным пунктам и по центрам принятия решений на Украине. Эти центры сосредоточены в Киеве, потому в ведомстве призвали дипломатов и представителей международных организаций покинуть город.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонной беседы с госсекретарём США Марко Рубио проинформировал американскую сторону о начале системных ударов ВС РФ по расположенным в Киеве объектам, которые используются для обеспечения нужд ВСУ.Глава российского МИД также привлёк внимание Вашингтона к рекомендации обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева дипломатического персонала, сообщает ведомство.Кстати, ЕС на предупреждение Москвы не отреагировал и намерен сохранить своё дипломатическое присутствие в Киеве.На Украине трудятся в поте лица не только западные дипломаты, но и военные советники и инструкторы, не говоря уже о наёмниках из разных стран.Совет иностранцам заблаговременно покинуть Киев удивил российского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Он задал вопрос: "Слушайте, какие ещё там иностранцы могут оказаться в командных пунктах и в центрах принятия решений? Те самые, что ответственны за бомбежки России и за зверство в Старобельске? Те самые, что накачали Украину деньгами и оружием? Разведданными и наёмниками?"И зачем же их предупреждать, поинтересовался Прилепин в своём блоге. Он добавил: "Давайте тогда уж объявим точное время прилёта и отметим точку на карте, куда прилетит. А то вдруг покалечим белого господина из Европы, случайно оказавшегося проездом из штаба ВСУ в штаб СБУ".В комментариях к этой записи писателя читатели блога высказывают много интересных соображений — в частности, напоминают, что студентов в Старобельске ВСУ "убили, не предупреждая". И спрашивают, почему же раньше не было этих системных ударов (так ведь получается) по командным пунктам киевского режима, ведь СВО идёт уже пятый год?Цитируют, между прочим, и Оруэлла - один известный пассаж из его антиутопии "1984" о бесконечной войне и о том, почему она бесконечная, кому это нужно.Есть и другие оценки ситуации. Автор исторической эпопеи "Русский ад", журналист Андрей Караулов* (парадоксальным образом внесённый на Украине на скандальный сайт "Миротворец", а в РФ — в список иноагентов) ранее сообщал, что Владимир Путин вернул в строй ликвидированный в 1990-е так называемый "Блуждающий старт" - секретные атомные поезда, дежурство которых должно кардинально изменить расстановку сил.Не будем здесь подробно рассказывать о "Блуждающем старте", но отметим, что такой поезд может доставить ракеты туда, откуда их путь до Киева займёт буквально несколько секунд — их невозможно будет даже заметить, не то что сбить. То же касается Варшавы, Берлина, других европейских столиц. Из вагона такого поезда может стартовать, например, тот же "Орешник", который не обязательно снабжать именно ядерным зарядом.Караулов считает, что Запад и подконтрольный ему киевский режим просто вынуждены будут принять это обстоятельство во внимание.Есть и другие варианты развития событий, о которых мы писали в одном из предыдущих обзоров. В частности, приводили мнение военного аналитика Константина Сивкова, считающего, что Запад делает ставку не на ракеты, не на вторжение армий, а на госпереворот и на смуту в самой России. В таком случае никакие атомные поезда не помогут, как когда-то не помогли они сохранить СССР. Нашу Родину убили тогда без всяких ракет. Запад праздновал победу…Российско-украинский конфликт — это конфликт внутрицивилизационный, а потому потери, которые несёт та или иная сторона, это наши общие потери, считает украинский юрист и политик Денис Невядомский.По его словам, это объясняет некоторые нюансы в действиях Москвы. Так, многие наблюдатели успели саркастически высказаться о будто бы малой эффективности первого "удара возмездия" ВС РФ по Киеву и по другим городам, дескать — и били не туда, и убили мало кого, почти никого не убили.Но русские и не стремились никого убить, этот удар был лишь "демонстрацией возможностей в случае эскалации конфликта и необходимости нанесения более, скажем так, кровавого удара", сказал политик в интервью журналисту Александру Шелесту*.Такая необходимость может возникнуть, если учесть позицию Зеленского и его западных хозяев-поводырей. Но радоваться этому нет смысла, пострадает ведь не Зеленский, пострадают простые люди, которым сейчас советуют куда-то бежать..."Давно адекватные люди поняли бы, что потери у нас общие, что люди, которые погибают и на территории, которая сейчас подконтрольна России, и на территории, которая подконтрольна Украине, и на территории самой России — гибнут люди внутри нашей цивилизации. Мы находимся в состоянии собственной внутренней войны", - подчеркнул Невядомский.По его словам, люди сейчас перестали об этом думать, они начинают оценивать события так, как их "заставляют думать извне — что Украина воюет с Россией, что это два разных цивилизационных лагеря, что это… извечные враги".Как этого удаётся достичь нашему общему противнику?"Пропаганда работает очень чётко. Нас сделали врагами. И этот нарратив проник уже не только в украинское общество, но и в российское", - констатировал политик. Он добавил, что разобщение наших народов - "это самая главная трагедия". Теперь Запад старается втянуть во внутрицивилизационный конфликт и Белоруссию. Пока не получается, но…Невядомский подчеркнул, что думать сейчас надо о том, как всем нам выбираться из этого цивилизационного разлома, а вовсе "не о том, кто нанёс точнее удары и как надо было мощнее".*лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

Сергей Зуев

