"На Украине банально закончатся мужики": эксперт о последних ресурсах и потерях ВСУ

Боеспособных мужчин на Украине осталось всего 2-3 миллиона, а при потерях 30 тысяч в месяц через год-полтора воевать будет просто некому. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников

2026-05-29T05:00

Отвечая на вопрос о том, есть ли у России возможности завершить СВО в том же темпе без ядерных ударов и мобилизации за два года, эксперт ответил утвердительно."Да. А может быть даже раньше. На Украине банально мужики закончатся. Это не шапкозакидательство. Я об этом исхожу из соотношения потерь", — пояснил Колпашников.Официальная украинская статистика говорит, что на подконтрольных киевскому режиму территориях проживает 23 миллиона человек. "Из них минимум 10 миллионов – пенсионеры. Работоспособного населения – 13 миллионов. Из этих 13 миллионов минимум половина – женщины. Следовательно, на Украине проживает 6 миллионов мужчин", — заявил собеседник издания."Из этих 6 миллионов около 2-3 миллиона – дети. Общий мобилизационный потенциал — 4-5 миллиона человек", — добавил Колпашников.Эксперт также отметил, что несколько сотен тысяч выбыли из-за тяжелых ранений, при этом еще до СВО Украина занимала первое место в Европе по количеству душевнобольных. "Следовательно, боеспособных у них 2-3 миллиона человек", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Виталий Колпашников: Настало время, когда удары России по Киеву нанесут непоправимый ущерб всей Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по Украине — в статье Сергея Зуева "Киевлянам надо бежать". Эксперты и политики о том, куда влечёт нас рок событий" на сайте Украина.ру.

