ВС РФ успешно наступают на Ореховском участке после освобождения Воздвижевки

После освобождения населённого пункта Воздвижевка, где морские пехотинцы 40-й бригады и мотострелки 39-й бригады развернули флаги России в 11 местах, Вооружённые силы Российской Федерации продолжили обработку вражеских позиций в направлении села Любицкое. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-28T20:42

До этого населённого пункта остаётся менее 8 километров.Телеграм-канал "Дневник Десантника" сообщает об успешном наступлении российских войск на Ореховском участке. После освобождения Воздвижевки, где морские пехотинцы 40-й бригады и мотострелки 39-й бригады развернули флаги России в 11 местах, Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжили обработку вражеских позиций в направлении села Любицкое, через которое проходит основная дорога снабжения от города Орехов до Покровского. На данный момент до Любицкого остаётся менее 8 километров. В Преображенке, которая находится севернее Орехова, российская авиация уничтожила командный пункт 65-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ежедневно наносят удары по логистической трассе на Покровское, которую противник стал использовать преимущественно для переброски вооружения, так как логистика от Запорожья нарушена из-за плотного огневого воздействия со стороны Степногорска. В районе Малых Щербаков противник пытается контратаковать и не допустить охвата города Орехов российскими войсками, однако испытывает огромный дефицит в живой силе.Также на кадрах с беспилотного летательного аппарата с видом от первого лица (FPV-дрон) и разведывательного БПЛА виден удар четырёх фугасных авиационных бомб ФАБ-500 по пункту дислокации ВСУ в Орехове Запорожской области.Ранее уведомлялось, что подразделения российской войсковой группировки "Юг" продолжают наступление в городе Константиновка и его окрестностях. В центральной части Константиновки российские силы продвинулись от Ильиновки за реку Кривой Торец через промзону бывшего химзавода и вышли к улице Ленина. В западной части города штурмовые группы ВС РФ ведут бои в районе школы №7, Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) и Успенской церкви. Часть гарнизона противника фактически изолирована от основных сил и снабжается нерегулярно. Это напрямую связано с основной новостью о наступлении на Ореховском участке, поскольку российские войска ведут активные наступательные действия одновременно на нескольких направлениях — Ореховском, Константиновском и других - Армия России продвигается на Константиновском направленииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

