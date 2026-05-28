Шойгу предупредил, что ответ на теракт в Старобельске будет нанесён тогда, когда Россия сочтёт нужным

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что ответ на террористический акт в Старобельске, повлёкший гибель юных ребят, может произойти в любой момент и будет нанесён той силой, о которой Россия неоднократно говорила. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-28T20:55

Сергей Шойгу, комментируя трагедию в Старобельске, подчеркнул, что Россия не оставит без ответа удар, унёсший жизни молодых людей. Напомним, в ночь на 22 мая Вооружённые силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. Погиб 21 человек, 65 получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал атаку терактом, отметив, что 16 беспилотников в три волны били по одной цели, и приказал Минобороны предложить варианты ответа.В ночь на 24 мая Россия нанесла "удар возмездия" с применением баллистических ракет "Орешник", "Искандер", гиперзвуковых "Кинжал", крылатых "Циркон" и беспилотников. Целями стали пункты управления Главного командования сухопутными войсками и Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве и области, другие пункты управления ВСУ, предприятия военно-промышленного комплекса и объекты военной инфраструктуры.Шойгу назвал рекомендацию иностранным послам покинуть Киев "серьезной" и сделанной осознанно. При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас 28 мая сообщила, что американское посольство покинет столицу Украины, однако американская дипмиссия это опровергла. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва не получила ответа от Вашингтона на рекомендации в связи с переходом к систематическим ударам по объектам ВПК в Киеве. Посол России во Франции был вызван в МИД страны, аналогичный шаг предпринял Берлин. В немецком внешнеполитическом ведомстве заявили: "Мы сегодня ясно дали понять России, что нас не запугать угрозами".За несколько недель до этих событий, 21 апреля, Сергей Шойгу уже предупреждал о возможной катастрофе в Колбасне. Тогда он заявил, что попытка украинских формирований захватить склады боеприпасов в этом районе может обернуться региональной экологической катастрофой и многочисленными жертвами. Шойгу подчеркнул, что единственный безопасный вариант для этих складов — утилизация, которая возможна только с участием российских специалистов и оборудования. Тогда же секретарь Совбеза заявил, что Россия серьёзно относится к угрозам Киева о взятии Приднестровья под контроль - Стагнирующий ЕС финансирует разжигание конфликта на Украине - Совбез РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

