Шойгу предупредил, что ответ на теракт в Старобельске будет нанесён тогда, когда Россия сочтёт нужным - 28.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260528/shoygu-predupredil-chto-otvet-na-terakt-v-starobelske-budet-nanesn-togda-kogda-rossiya-sochtt-nuzhnym-1079544517.html
Шойгу предупредил, что ответ на теракт в Старобельске будет нанесён тогда, когда Россия сочтёт нужным
Шойгу предупредил, что ответ на теракт в Старобельске будет нанесён тогда, когда Россия сочтёт нужным - 28.05.2026 Украина.ру
Шойгу предупредил, что ответ на теракт в Старобельске будет нанесён тогда, когда Россия сочтёт нужным
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что ответ на террористический акт в Старобельске, повлёкший гибель юных ребят, может произойти в любой момент и будет нанесён той силой, о которой Россия неоднократно говорила. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-28T20:55
2026-05-28T20:55
украина.ру
сергей шойгу
россия
новости
украина
киев
владимир путин
юрий ушаков
совбез
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/05/1056685160_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_bbab7753f30bc22426adeb772cb908cd.jpg
Сергей Шойгу, комментируя трагедию в Старобельске, подчеркнул, что Россия не оставит без ответа удар, унёсший жизни молодых людей. Напомним, в ночь на 22 мая Вооружённые силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. Погиб 21 человек, 65 получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал атаку терактом, отметив, что 16 беспилотников в три волны били по одной цели, и приказал Минобороны предложить варианты ответа.В ночь на 24 мая Россия нанесла "удар возмездия" с применением баллистических ракет "Орешник", "Искандер", гиперзвуковых "Кинжал", крылатых "Циркон" и беспилотников. Целями стали пункты управления Главного командования сухопутными войсками и Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве и области, другие пункты управления ВСУ, предприятия военно-промышленного комплекса и объекты военной инфраструктуры.Шойгу назвал рекомендацию иностранным послам покинуть Киев "серьезной" и сделанной осознанно. При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас 28 мая сообщила, что американское посольство покинет столицу Украины, однако американская дипмиссия это опровергла. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва не получила ответа от Вашингтона на рекомендации в связи с переходом к систематическим ударам по объектам ВПК в Киеве. Посол России во Франции был вызван в МИД страны, аналогичный шаг предпринял Берлин. В немецком внешнеполитическом ведомстве заявили: "Мы сегодня ясно дали понять России, что нас не запугать угрозами".За несколько недель до этих событий, 21 апреля, Сергей Шойгу уже предупреждал о возможной катастрофе в Колбасне. Тогда он заявил, что попытка украинских формирований захватить склады боеприпасов в этом районе может обернуться региональной экологической катастрофой и многочисленными жертвами. Шойгу подчеркнул, что единственный безопасный вариант для этих складов — утилизация, которая возможна только с участием российских специалистов и оборудования. Тогда же секретарь Совбеза заявил, что Россия серьёзно относится к угрозам Киева о взятии Приднестровья под контроль - Стагнирующий ЕС финансирует разжигание конфликта на Украине - Совбез РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/05/1056685160_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_8f52ce28a90da9299e4f65820aadab13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, сергей шойгу, россия, новости, украина, киев, владимир путин, юрий ушаков, совбез, минобороны
Украина.ру, Сергей Шойгу, Россия, Новости, Украина, Киев, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Совбез, Минобороны

Шойгу предупредил, что ответ на теракт в Старобельске будет нанесён тогда, когда Россия сочтёт нужным

20:55 28.05.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что ответ на террористический акт в Старобельске, повлёкший гибель юных ребят, может произойти в любой момент и будет нанесён той силой, о которой Россия неоднократно говорила. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру
Сергей Шойгу, комментируя трагедию в Старобельске, подчеркнул, что Россия не оставит без ответа удар, унёсший жизни молодых людей.
"Это может произойти в любой момент. И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят, совсем еще юных и молодых", — цитирует телеграм-канал Украина.ру слова секретаря Совбеза.
Напомним, в ночь на 22 мая Вооружённые силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики.
Погиб 21 человек, 65 получили ранения.
Президент России Владимир Путин назвал атаку терактом, отметив, что 16 беспилотников в три волны били по одной цели, и приказал Минобороны предложить варианты ответа.
В ночь на 24 мая Россия нанесла "удар возмездия" с применением баллистических ракет "Орешник", "Искандер", гиперзвуковых "Кинжал", крылатых "Циркон" и беспилотников.
Целями стали пункты управления Главного командования сухопутными войсками и Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве и области, другие пункты управления ВСУ, предприятия военно-промышленного комплекса и объекты военной инфраструктуры.
Шойгу назвал рекомендацию иностранным послам покинуть Киев "серьезной" и сделанной осознанно.
При этом глава европейской дипломатии Кая Каллас 28 мая сообщила, что американское посольство покинет столицу Украины, однако американская дипмиссия это опровергла.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва не получила ответа от Вашингтона на рекомендации в связи с переходом к систематическим ударам по объектам ВПК в Киеве.
Посол России во Франции был вызван в МИД страны, аналогичный шаг предпринял Берлин.
В немецком внешнеполитическом ведомстве заявили: "Мы сегодня ясно дали понять России, что нас не запугать угрозами".
За несколько недель до этих событий, 21 апреля, Сергей Шойгу уже предупреждал о возможной катастрофе в Колбасне.
Тогда он заявил, что попытка украинских формирований захватить склады боеприпасов в этом районе может обернуться региональной экологической катастрофой и многочисленными жертвами.
Шойгу подчеркнул, что единственный безопасный вариант для этих складов — утилизация, которая возможна только с участием российских специалистов и оборудования.
Тогда же секретарь Совбеза заявил, что Россия серьёзно относится к угрозам Киева о взятии Приднестровья под контроль - Стагнирующий ЕС финансирует разжигание конфликта на Украине - Совбез РФ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руСергей ШойгуРоссияНовостиУкраинаКиевВладимир ПутинЮрий УшаковСовбезМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния