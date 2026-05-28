https://ukraina.ru/20260528/reuters-soobschil-ob-atake-bespilotnikov-na-tri-tankera-v-chrnom-more-u-severnogo-poberezhya-turtsii-1079546681.html
Reuters сообщил об атаке беспилотников на три танкера в Чёрном море у северного побережья Турции
Reuters сообщил об атаке беспилотников на три танкера в Чёрном море у северного побережья Турции - 28.05.2026 Украина.ру
Reuters сообщил об атаке беспилотников на три танкера в Чёрном море у северного побережья Турции
Беспилотные летательные аппараты атаковали три танкера в районе северного побережья Турции в Чёрном море. Одно из судов следовало из Новороссийска в Стамбул. Экипажи эвакуированы, никто не пострадал. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-28T21:43
2026-05-28T21:43
2026-05-28T21:43
украина.ру
турция
черное море
новороссийск
reuters
вооруженные силы украины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/01/1077392685_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_91f76f6e8871e2a980f44af588655254.jpg
Агентство Reuters со ссылкой на данные судоходной компании Tribeca сообщает об атаке беспилотников на три танкера в Чёрном море у северного побережья Турции. Согласно информации на ресурсе Marinetraffic, одно из судов следовало из Новороссийска в Стамбул. Речь идёт о танкерах, предназначенных для перевозки сырой нефти. Танкер James II (под флагом Палау) был атакован в 80 километрах от береговой линии района Тюркели. Танкеры Altura и Velora (под флагами Сьерра-Леоне) попали под удар во время перевалки сырья между судами. Береговая охрана Турции направила катера к местам происшествий. Министерство транспорта Турции отказалось давать комментарии.За три дня до этого стало известно, что дежурные средства российской противовоздушной обороны за ночь уничтожили 173 украинских беспилотника над российскими регионами — Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Республикой Крым. Одновременно фиксировались атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру: массированный ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа, гибель мирного жителя в Грайвороне, а также гибель человека в Брянской области - ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
турция
черное море
новороссийск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/01/1077392685_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9ee2bf8b74fcd511bbeecafd35d8e6c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, турция, черное море, новороссийск, reuters, вооруженные силы украины, новости
Украина.ру, Турция, Черное море, Новороссийск, Reuters, Вооруженные силы Украины, Новости
Reuters сообщил об атаке беспилотников на три танкера в Чёрном море у северного побережья Турции
Беспилотные летательные аппараты атаковали три танкера в районе северного побережья Турции в Чёрном море. Одно из судов следовало из Новороссийска в Стамбул. Экипажи эвакуированы, никто не пострадал. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру
Агентство Reuters со ссылкой на данные судоходной компании Tribeca сообщает об атаке беспилотников на три танкера в Чёрном море у северного побережья Турции.
Согласно информации на ресурсе Marinetraffic, одно из судов следовало из Новороссийска в Стамбул.
Речь идёт о танкерах, предназначенных для перевозки сырой нефти. Танкер James II (под флагом Палау) был атакован в 80 километрах от береговой линии района Тюркели.
Танкеры Altura и Velora (под флагами Сьерра-Леоне) попали под удар во время перевалки сырья между судами.
Береговая охрана Турции направила катера к местам происшествий.
Министерство транспорта Турции отказалось давать комментарии.
За три дня до этого стало известно, что дежурные средства российской противовоздушной обороны за ночь уничтожили 173 украинских беспилотника над российскими регионами — Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Республикой Крым.
Одновременно фиксировались атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру: массированный ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа, гибель мирного жителя в Грайвороне, а также гибель человека в Брянской области - ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.