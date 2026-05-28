Reuters сообщил об атаке беспилотников на три танкера в Чёрном море у северного побережья Турции

Беспилотные летательные аппараты атаковали три танкера в районе северного побережья Турции в Чёрном море. Одно из судов следовало из Новороссийска в Стамбул. Экипажи эвакуированы, никто не пострадал. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-28T21:43

Агентство Reuters со ссылкой на данные судоходной компании Tribeca сообщает об атаке беспилотников на три танкера в Чёрном море у северного побережья Турции. Согласно информации на ресурсе Marinetraffic, одно из судов следовало из Новороссийска в Стамбул. Речь идёт о танкерах, предназначенных для перевозки сырой нефти. Танкер James II (под флагом Палау) был атакован в 80 километрах от береговой линии района Тюркели. Танкеры Altura и Velora (под флагами Сьерра-Леоне) попали под удар во время перевалки сырья между судами. Береговая охрана Турции направила катера к местам происшествий. Министерство транспорта Турции отказалось давать комментарии.За три дня до этого стало известно, что дежурные средства российской противовоздушной обороны за ночь уничтожили 173 украинских беспилотника над российскими регионами — Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Республикой Крым. Одновременно фиксировались атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру: массированный ракетный обстрел Белгорода и Белгородского округа, гибель мирного жителя в Грайвороне, а также гибель человека в Брянской области - ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

