https://ukraina.ru/20260528/tokaev-nazval-putina-vydayuschimsya-gosudarstvennym-deyatelem-mirovogo-masshtaba-1079544962.html
Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем мирового масштаба
Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем мирового масштаба - 28.05.2026 Украина.ру
Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем мирового масштаба
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане заявил, что российский лидер Владимир Путин выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для России, проводит последовательную политику по укреплению статуса России как великой державы. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-28T21:01
2026-05-28T21:01
2026-05-28T21:01
украина.ру
владимир путин
россия
новости
казахстан
астана
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1c/1079518783_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_7bfbb695949d40a282b3328e46ff6df8.jpg
Также он сказал, что без прямого участия РФ ни одна крупная международная проблема не может быть решенаНа встрече в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с высокой оценкой деятельности российского лидера.По его словам, без прямого участия России ни одна крупная международная проблема не может быть решена. Накануне Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан, который продлится три дня. В программе запланированы неформальный обед Путина с Токаевым, российско-казахстанские переговоры на высшем уровне и другие мероприятия.Одновременно с этим стало известно, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление о семи основах дружбы российского и казахстанского народов. В заявлении президенты двух стран отметили общее историческое наследие, добрососедство и стремление к объективному осмыслению прошлого, развитие евразийского сотрудничества, безопасности и экономического партнерства, культурную и цивилизационную близость, образовательные и спортивные обмены, а также совместный взгляд в будущее - Путин и Токаев заявили об основах дружбы народов, армянский перец ограничен. Новости к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
казахстан
астана
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1c/1079518783_332:0:3017:2014_1920x0_80_0_0_8c3ecd760f6628b863406414e5dd25b6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, владимир путин, россия, новости, казахстан, астана, касым-жомарт токаев
Украина.ру, Владимир Путин, Россия, Новости, Казахстан, Астана, Касым-Жомарт Токаев
Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем мирового масштаба
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане заявил, что российский лидер Владимир Путин выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для России, проводит последовательную политику по укреплению статуса России как великой державы. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру
Также он сказал, что без прямого участия РФ ни одна крупная международная проблема не может быть решена
На встрече в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с высокой оценкой деятельности российского лидера.
"Будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, он [Путин] проводит последовательную политику на укрепление статуса России как великой державы", — отметил Токаев.
По его словам, без прямого участия России ни одна крупная международная проблема не может быть решена.
"Вы [Владимир Владимирович Путин] с честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства", — подчеркнул президент Казахстана.
Накануне Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан, который продлится три дня.
В программе запланированы неформальный обед Путина с Токаевым, российско-казахстанские переговоры на высшем уровне и другие мероприятия.
Одновременно с этим стало известно, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление о семи основах дружбы российского и казахстанского народов.
В заявлении президенты двух стран отметили общее историческое наследие, добрососедство и стремление к объективному осмыслению прошлого, развитие евразийского сотрудничества, безопасности и экономического партнерства, культурную и цивилизационную близость, образовательные и спортивные обмены, а также совместный взгляд в будущее - Путин и Токаев заявили об основах дружбы народов, армянский перец ограничен. Новости к этому часу
.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.