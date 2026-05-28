Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем мирового масштаба

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане заявил, что российский лидер Владимир Путин выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для России, проводит последовательную политику по укреплению статуса России как великой державы. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-28T21:01

Также он сказал, что без прямого участия РФ ни одна крупная международная проблема не может быть решенаНа встрече в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с высокой оценкой деятельности российского лидера.По его словам, без прямого участия России ни одна крупная международная проблема не может быть решена. Накануне Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан, который продлится три дня. В программе запланированы неформальный обед Путина с Токаевым, российско-казахстанские переговоры на высшем уровне и другие мероприятия.Одновременно с этим стало известно, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление о семи основах дружбы российского и казахстанского народов. В заявлении президенты двух стран отметили общее историческое наследие, добрососедство и стремление к объективному осмыслению прошлого, развитие евразийского сотрудничества, безопасности и экономического партнерства, культурную и цивилизационную близость, образовательные и спортивные обмены, а также совместный взгляд в будущее - Путин и Токаев заявили об основах дружбы народов, армянский перец ограничен. Новости к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

