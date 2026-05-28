Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем мирового масштаба
украина.ру, владимир путин, россия, новости, казахстан, астана, касым-жомарт токаев
Токаев назвал Путина выдающимся государственным деятелем мирового масштаба

21:01 28.05.2026
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Астане заявил, что российский лидер Владимир Путин выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для России, проводит последовательную политику по укреплению статуса России как великой державы. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру
Также он сказал, что без прямого участия РФ ни одна крупная международная проблема не может быть решена
На встрече в Астане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с высокой оценкой деятельности российского лидера.
"Будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, он [Путин] проводит последовательную политику на укрепление статуса России как великой державы", — отметил Токаев.
По его словам, без прямого участия России ни одна крупная международная проблема не может быть решена.
"Вы [Владимир Владимирович Путин] с честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства", — подчеркнул президент Казахстана.
Накануне Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан, который продлится три дня.
В программе запланированы неформальный обед Путина с Токаевым, российско-казахстанские переговоры на высшем уровне и другие мероприятия.
Одновременно с этим стало известно, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление о семи основах дружбы российского и казахстанского народов.
В заявлении президенты двух стран отметили общее историческое наследие, добрососедство и стремление к объективному осмыслению прошлого, развитие евразийского сотрудничества, безопасности и экономического партнерства, культурную и цивилизационную близость, образовательные и спортивные обмены, а также совместный взгляд в будущее - Путин и Токаев заявили об основах дружбы народов, армянский перец ограничен. Новости к этому часу.
