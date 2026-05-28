ВСУ атаковали рейсовый автобус с пассажирами у Донецка. Новости СВО - 28.05.2026 Украина.ру

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником рейсовый автобус у Донецка. Об этом и других важных событиях рассказал 28 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-28T11:30

"В автобусе находилось шесть пассажиров и два водителя. Но после атаки БПЛА, скорее всего от испуга, один из водителей умер своей смертью", - сказал глава городского округа Докучаевск Александр Качанов.🟥 ВСУ ударили по детской площадке в подконтрольном им Херсоне, погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены, информировал губернатор региона Владимир Сальдо.🟥 Девять человек пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Беловскому району Курской области, восемь из них доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.🟥 Здание суда Нижегородской области получило повреждения после атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет, рассказал губернатор Глеб Никитин.🟥 На многие беспилотники ВСУ наносится фашистская символика, отметили в МО РФ.🟥 Российские военные ударили "Геранями" по целям врага в Шостке Сумской области.🟥 Также ВКС РФ совершили пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области.🟥 Россияне нанесли удар по югу Одесской области, пострадал объект инфраструктуры, сообщили власти региона.🟥 Бойцы группировки "Север" освободили приграничное село Гранов на Харьковском направлении. Освобождение села не только расширяет полосу безопасности в Харьковской области, но и создает условия для дальнейшего наступления россиян в направлении крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. Он является важным опорным пунктом украинских войск в приграничье и потенциально может использоваться противником для попытки прорыва в Белгородскую область.🟥 Тяжелый квадрокоптер "Пепелац-20" с массой полезной нагрузки 20 килограммов разработали в РФ. О других событиях - в материале Дым над Таганрогом, пострадавшие женщины: ПВО сбила 140 украинских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

