2026-05-28T11:30
ВСУ атаковали рейсовый автобус с пассажирами у Донецка. Новости СВО
11:30 28.05.2026 (обновлено: 11:34 28.05.2026)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником рейсовый автобус у Донецка. Об этом и других важных событиях рассказал 28 мая телеграм-канал Украина.ру
"В автобусе находилось шесть пассажиров и два водителя. Но после атаки БПЛА, скорее всего от испуга, один из водителей умер своей смертью", - сказал глава городского округа Докучаевск Александр Качанов.
🟥 ВСУ ударили по детской площадке в подконтрольном им Херсоне, погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены, информировал губернатор региона Владимир Сальдо.
🟥 Девять человек пострадали в результате атаки БПЛА ВСУ по Беловскому району Курской области, восемь из них доставлены в больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
🟥 Здание суда Нижегородской области получило повреждения после атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет, рассказал губернатор Глеб Никитин.
🟥 На многие беспилотники ВСУ наносится фашистская символика, отметили в МО РФ.
🟥 Российские военные ударили "Геранями" по целям врага в Шостке Сумской области.
🟥 Также ВКС РФ совершили пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области.
🟥 Россияне нанесли удар по югу Одесской области, пострадал объект инфраструктуры, сообщили власти региона.
🟥 Бойцы группировки "Север" освободили приграничное село Гранов на Харьковском направлении.
Освобождение села не только расширяет полосу безопасности в Харьковской области, но и создает условия для дальнейшего наступления россиян в направлении крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. Он является важным опорным пунктом украинских войск в приграничье и потенциально может использоваться противником для попытки прорыва в Белгородскую область.
🟥 Тяжелый квадрокоптер "Пепелац-20" с массой полезной нагрузки 20 килограммов разработали в РФ.