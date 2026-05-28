Сергей Лавров назвал идиотскими заявления главы евродипломатии Каи Каллас - 28.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260528/sergey-lavrov-nazval-idiotskimi-zayavleniya-glavy-evrodiplomatii-kai-kallas-1079547057.html
Сергей Лавров назвал идиотскими заявления главы евродипломатии Каи Каллас
Сергей Лавров назвал идиотскими заявления главы евродипломатии Каи Каллас - 28.05.2026 Украина.ру
Сергей Лавров назвал идиотскими заявления главы евродипломатии Каи Каллас
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал идиотскими заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая сообщила о намерении Европейского союза требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-28T21:49
2026-05-28T21:49
мид
сергей лавров
россия
новости
украина
сша
юлия мендель
мария захарова
украина.ру
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078947583_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_c36bf8a63ba8c2c3150b3809e1cac19b.jpg
Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с "Известиями" резко отреагировал на высказывания верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Ранее Каллас, прибыв на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре, заявила, что если военные ограничения будут распространяться на Украину, то они должны распространяться и на Россию. По её мнению, Евросоюз должен требовать от России тех же уступок, каких Россия требует от Украины.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на высказывание главы европейской дипломатии ответила строчкой из песни "Травы, травы" композитора Владимира Шаинского: "Напомнило строчку "тихо сам с собою я веду беседу"", — написала дипломат в своём телеграм-канале.За несколько часов до этого стало известно, что бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила Каю Каллас в распространении масштабной лжи об эвакуации посольства США из Киева. Каллас заявила о решении посольства США не оставаться в украинской столице после предупреждения Москвы, однако это заявление опровергли и в американской дипмиссии, и официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. Мендель тогда заявила, что распространение ложной информации главой дипломатической службы ЕС лишает его морального права давать какие-либо рекомендации по борьбе с фейками - Глава дипломатии ЕС "распространила масштабную ложь" - Мендель.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078947583_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77ade47bbe86400adb0a4ea6de16064a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мид, сергей лавров, россия, новости, украина, сша, юлия мендель, мария захарова, украина.ру, ес
МИД, Сергей Лавров, Россия, Новости, Украина, США, Юлия Мендель, Мария Захарова, Украина.ру, ЕС

Сергей Лавров назвал идиотскими заявления главы евродипломатии Каи Каллас

21:49 28.05.2026
 
© REUTERS / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Читать в
ДзенTelegram
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал идиотскими заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая сообщила о намерении Европейского союза требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру
"Идиотские заявления не обсуждаю", — сказал Лавров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с "Известиями" резко отреагировал на высказывания верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
Ранее Каллас, прибыв на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре, заявила, что если военные ограничения будут распространяться на Украину, то они должны распространяться и на Россию.
По её мнению, Евросоюз должен требовать от России тех же уступок, каких Россия требует от Украины.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на высказывание главы европейской дипломатии ответила строчкой из песни "Травы, травы" композитора Владимира Шаинского: "Напомнило строчку "тихо сам с собою я веду беседу"", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
За несколько часов до этого стало известно, что бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила Каю Каллас в распространении масштабной лжи об эвакуации посольства США из Киева.
Каллас заявила о решении посольства США не оставаться в украинской столице после предупреждения Москвы, однако это заявление опровергли и в американской дипмиссии, и официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.
Мендель тогда заявила, что распространение ложной информации главой дипломатической службы ЕС лишает его морального права давать какие-либо рекомендации по борьбе с фейками - Глава дипломатии ЕС "распространила масштабную ложь" - Мендель.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МИДСергей ЛавровРоссияНовостиУкраинаСШАЮлия МендельМария ЗахароваУкраина.руЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния