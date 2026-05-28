https://ukraina.ru/20260528/sergey-lavrov-nazval-idiotskimi-zayavleniya-glavy-evrodiplomatii-kai-kallas-1079547057.html

Сергей Лавров назвал идиотскими заявления главы евродипломатии Каи Каллас

Сергей Лавров назвал идиотскими заявления главы евродипломатии Каи Каллас - 28.05.2026 Украина.ру

Сергей Лавров назвал идиотскими заявления главы евродипломатии Каи Каллас

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал идиотскими заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая сообщила о намерении Европейского союза требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по Украине. Об этом сообщил 28 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-28T21:49

2026-05-28T21:49

2026-05-28T21:49

мид

сергей лавров

россия

новости

украина

сша

юлия мендель

мария захарова

украина.ру

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078947583_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_c36bf8a63ba8c2c3150b3809e1cac19b.jpg

Глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с "Известиями" резко отреагировал на высказывания верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Ранее Каллас, прибыв на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре, заявила, что если военные ограничения будут распространяться на Украину, то они должны распространяться и на Россию. По её мнению, Евросоюз должен требовать от России тех же уступок, каких Россия требует от Украины.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на высказывание главы европейской дипломатии ответила строчкой из песни "Травы, травы" композитора Владимира Шаинского: "Напомнило строчку "тихо сам с собою я веду беседу"", — написала дипломат в своём телеграм-канале.За несколько часов до этого стало известно, что бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила Каю Каллас в распространении масштабной лжи об эвакуации посольства США из Киева. Каллас заявила о решении посольства США не оставаться в украинской столице после предупреждения Москвы, однако это заявление опровергли и в американской дипмиссии, и официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. Мендель тогда заявила, что распространение ложной информации главой дипломатической службы ЕС лишает его морального права давать какие-либо рекомендации по борьбе с фейками - Глава дипломатии ЕС "распространила масштабную ложь" - Мендель.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мид, сергей лавров, россия, новости, украина, сша, юлия мендель, мария захарова, украина.ру, ес