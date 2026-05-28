https://ukraina.ru/20260528/o-lyubvi-ukraintsev-k-voyne-1079543531.html

О любви украинцев к войне

О любви украинцев к войне - 29.05.2026 Украина.ру

О любви украинцев к войне

Здравомыслящие люди, уцелевшие в некоторых странах, граничащих с Украиной, удивляются тому, что украинцев становится всё меньше и меньше, на фронт и в могилу они отчаянно не хотят, но против войны, как таковой ничего не имеют и недавнее обещание Зеленского воевать с Россией вечно никого на Украине не смутило и не возмутило.

2026-05-28T20:51

2026-05-28T20:51

2026-05-29T10:19

украина

россия

киев

владимир зеленский

алексей гончаренко

ес

мнения

ростислав ищенко

весь ищенко

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/13/1073386538_0:18:800:468_1920x0_80_0_0_b196eeabe201a27d7586237193f4234f.jpg

Какой-то в этом есть секрет, но в чём он заключается?На самом деле ларчик просто открывается.Вчера депутат Гончаренко* (террорист и экстремист, задержанный в Москве в 2014 году, но почему-то отпущенный назад в Киев) разразился длинной тирадой по поводу того, что Украина, мол, может оказаться обязанной выплатить ЕС 90 миллиардов долларов, выделенных ей по программе "репарационного кредита", если не выполнит обязательства по обеспечению верховенства права, защите прав человека и борьбе с коррупцией.Честно говоря, не понимаю отчего Гончаренко так убивается. Во-первых, всему миру известно, что если в украинские лапы что-то попало, то назад уже ничего не вернётся. Во-вторых, ЕС сразу же не рассчитывал, что с Украины можно будет получить хоть шерсти клок, так как обусловил погашение своего кредита репарационными выплатами России. Это такой способ сообщить, что кредит безвозвратный. Ибо, чтобы получить с России репарации её надо победить, а "победа" над державой, обладающей мощнейшим ядерным арсеналом планеты будет означать, что цивилизация перестала существовать, а вместе с ней долги, кредиты, банки, должники, кредиторы, банкиры. Если же какой-нибудь Гончаренко случайно уцелел, то жить ему осталось до тех пор, пока не кончится завяленное впрок мясо найденного им под развалинами европарламента евродепутата или еврокомиссара. Так что и он ничего никому не отдаст.В-третьих, как известно, Украина – страна "суверенная" и "независимая". Конечно, в каких-то "малозначимых" для человечества вопросах, вроде торговых квот, пошлин, условий экономического сотрудничества, а также войны и мира, она всегда готова принять позицию Запада (просто чтобы сделать людям приятно), но в вещах принципиальных, ценностных, касающихся прав человека, верховенства права и особенно коррупции, в Киеве разбираются лучше всех и никому не позволят себе указывать. Попробуйте, докажите, что Украина что-то там не соблюдает, моментально на "Миротворце" окажетесь.В-четвёртых, чтобы что-то кому-то вернуть, надо, чтобы было кому возвращать, и чтобы был тот, кто возвращает. ЕС справедливо рассчитывает протянуть дольше Украины, хоть это и не обязательно, но вот с существованием Украины уже сейчас возникают большие проблемы. Далеко не все даже на Западе уверены, что у этого геополитического недоразумения есть хотя бы год в запасе. Между тем, для того чтобы вернуть какие-то средства даже признанному заимодавцу требуется, чтобы они были утверждены в государственном бюджете. Бюджет Украины на текущий год уже утверждён, а чтобы утвердить какие-то выплаты хотя бы на следующий год, за оставшееся время надо соблюсти три условия:1. ЕС должен выяснить, что Украина грубо нарушает условия выделения 90-а миллиардов евро, предъявить Киеву претензию и потребовать деньги назад.2. Киев должен согласиться с требованиями ЕС, не оспаривать их, не вести долгих переговоров, не обращаться в международные суды, а сразу приступить к процедуре возврата.3. При формировании бюджета на 2027 год сумма, подлежащая возврату, должна быть утверждена в госбюджете Украины. При этом должен быть определён источник поступления средств, так как от сроков поступления зависят и сроки выплаты.Если кто-то скажет, что эти условия могут быть выполнены даже не до конца текущего года, а когда-нибудь в перспективе – пусть первый бросит в меня камень. Никогда, никогда Украина не отдавала и не отдаст, то, что попало в её руки. Силой можно забрать, но будет драться, кусаться, царапаться, а ЕС к этому не готов – все украинские эскапады предназначены для борьбы с Россией. Так что зря Гончаренко пытается испугать украинских депутатов. Если бы хотя бы гипотетически на Украине можно было искоренить коррупцию, экстремиста и террориста Гончаренко давно бы не было в украинской политике. Ибо чем же он тогда харчеваться-то будет?Это было длинное лирическое отступление. Суть же заключается в бюджете Украины. Пугая коллег, экстремистов и террористов, гипотетическими европейскими претензиями, Гончаренко мимоходом обронил одну фразу. Он сказал, что 90 миллиардов евро – это чуть меньше бюджета Украины 2026 года и 2,5 бюджета Украины 2021 года.2021 год был последний предвоенный. С тех пор Украина потеряла около четверти территории, контролировавшейся ею по состоянию на 24 февраля 2022 года. Из страны выехало от трети до половины наличного на тот момент населения, ещё свыше миллиона мужчин погибли на фронте, утрачено более 50% производственных мощностей, дававших более 60% поступлений в госбюджет. Миллионы людей потеряли работу, ушли в серую зону, так как вынуждены прятаться от ТЦК. Хоть чучелом, хоть тушкой, а госбюджет Украины должен был потерять до 2/3 доходной части, а он вырос в 2,5 раза.Раньше киевские власти ради улучшения показателей грешили периодическим включением в доходную часть бюджета международных заимствований. Но в данном случае мы имеем примерно совпадающие оценки роста украинского бюджета, исходящие и от западных экспертов. Секрет прост – согласно общепринятым нормам (в России они тоже действуют) в доходную часть бюджета не включаются заимствования, но включается помощь, в том числе иностранная.То есть, если в 2021 году государственный бюджет Украины, без включения иностранных заимствований должен был составить менее 40 миллиардов евро (напомню, что по словам Гончаренко 90 миллиардов составляют два с половиной госбюджета образца 2021 года), то в 2026 году он уже составляет более 90 миллиардов. Интересно, что 90 миллиардов – это как раз сумма, выделенная Киеву ЕС, правда ещё не полученная, но уже включённая в украинский бюджет. Вы скажете, что если это помощь, то почему же Гончаренко рассказывает о возможности её возврата по требованию ЕС?Во-первых, он же украинский депутат, а значит соврёт – не дорого возьмёт.Во-вторых, эти средства хитро оформлены. Как я писал выше ЕС заявил, что будет требовать их возврата из суммы российских репараций. То есть, для Украины они фактически безвозмездная помощь, так как включение в мирный договор вопроса о выплате Россией репарацией ЕС является проблемой ЕС, почему европейцы и рвутся за стол переговоров – я много раз говорил, что их не интересует в переговорах ничего, кроме возможности потребовать компенсации потраченных ими на войну с Россией средств. Честно говоря, у России гораздо больше шансов при желании получить с ЕС репарации, компенсирующие Москве затраты на защиту Белоруссии от европейской агрессии, чем у ЕС добиться каких-то выплат от России, но это, опять-таки их, европейские, проблемы. Хотят тешить себя иллюзиями – никто не может им запретить – пусть тешатся, как свободные граждане свободных стран.Для нас же откровение Гончаренко является ответом на два вопроса:· Почему Украина так хочет воевать с Россией, если уже всё проиграла?· Почему украинские элиты так жёстко воюют за пост президента практически развалившейся страны?Два государственных бюджета Украины образца 2021 года только безвозмездной помощи, не считая того, что украинские власти какие-то налоги всё же собирают, ещё и десятки миллиардов долларов кредитов ежегодно берут. Украинские политики безбожно воровали даже с собранного внутри страны бюджета 2021 года и уже тогда дрались за право безраздельного владения корытом. А с тех пор корыто превратилось в корытище – практически сто миллиардов бесплатных денег в год + сколько ещё сумеешь и успеешь собрать. И никакой отчётности – "всё, что нажито непосильным трудом разбомбили русские", и так сто раз подряд: "Дайте ещё денег!"Они мать родную десять раз подряд убьют, за то, чтобы хоть на пять минут припасть к этому источнику благ, рогу изобилия, вместилищу истинных европейских ценностей.А с правами человека на Украине скоро будет просто отлично – лучше всех в мире. Люди закончатся и их права будет просто невозможно нарушить. Идеал политкорректности – мечта европейца.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористовУкраина имеет поддержку войны и с Запада, и с Востока. Правда, Запад тратится, а Восток зарабатывает. Подробнее — в материале Почему мира не будет. Дмитрий Краснов про ядерный тупик, удары по Киеву и ловушку дипломатии

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

украина, россия, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, ес, мнения, ростислав ищенко, весь ищенко, украина.ру