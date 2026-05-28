В Энергодаре под удар дронов ВСУ попал детский сад, готовившийся к открытию после капремонта
2026-05-28T21:30
Повреждены детская площадка и новые малые архитектурные формы, установленные в рамках работ при поддержке "Росэнергоатома". Детей в момент обстрела в здании не было.Мэр Энергодара Максим Пухов в своём канале на платформе "Макс" сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали территорию детского сада № 3. Учреждение готовили к открытию после капитального ремонта — большую работу провели при поддержке "Росэнергоатома". В результате удара повреждена детская площадка, а также новые малые архитектурные формы, установленные совсем недавно. Пухов отметил, что детей в здании не было, и пообещал, что всё разрушенное обязательно отстроят заново.В ночь на 27 мая Энергодар пережил массированную атаку беспилотников. Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина сообщила о более чем 50 взрывах. Украинские силы применяли тяжёлые гексакоптеры типа "Баба-яга" и FPV-дроны. Под ударами оказались объекты энергоинфраструктуры, крыши жилых домов и городские коммуникации.За сутки до этого стало известно, что Энергодар перенёс один из самых массированных налётов за последнее время. Тогда Евгения Яшина заявила, что минувшая ночь стала одной из самых тяжёлых для города. Украинские формирования наносили удары по объектам энергоснабжения, городской инфраструктуре и жилому фонду. Повреждения получили кровли домов. По предварительным данным, было нанесено более 30 ударов FPV-дронами и не менее десяти сбросов с тяжёлых гексакоптеров типа "Баба-яга". Также 23 мая мэр Энергодара сообщал, что Украина за сутки атаковала в городе школу, здание администрации и другие объекты - Энергодар ночью перенес один из самых массированных налетов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
В Энергодаре под удар дронов ВСУ попал детский сад, готовившийся к открытию после капремонта

21:30 28.05.2026
 
