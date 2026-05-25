Удар по Старобельску: в МИД РФ заявили о "нацистской и террористической сущности киевского режима"

Атака БПЛА украинской армии на колледж в Луганской Народной Республике свидетельствует о преднамеренном убийстве детей. Об этом оговорится в опубликованном 25 мая заявлении МИД РФ

2026-05-25T17:03

В опубликованном "заявлении МИД России в связи с ударами вооружённых формирований киевского режима по гражданскому населению России" сказано, что совершённая ВСУ "кровавая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей"."Хунта Зеленского и её западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права", - констатировали в МИД РФ.Там отметили прямое попрание Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов, а также Конвенции о правах ребёнка 1989 года и ряда других значимых международных актов."Всё это переполнило чашу терпения, - заявили в МИД РФ. - В сложившихся условиях Вооружённые Силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам".В министерстве отметили, что указанные объекты рассредоточены по всему Киеву. Поэтому предупредили иностранных граждан, включая персонал дипмиссий и представительств международных организаций "о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского".Тем временем "Увидеть орешник в цвету": Захарова объяснила визит Тихановской в КиевБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Попытки спровоцировать Минск, недоговороспособный Пашинян, успехи ВС РФ. Хроника событий на 13:00 25 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

