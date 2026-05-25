Усилия по запугиванию российских ученых обречены на провал - Медведев - 25.05.2026 Украина.ру
Усилия по запугиванию российских ученых обречены на провал - Медведев
Председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал дело российского археолога Александра Бутягина, передает РИА Новости
Усилия по запугиванию российских ученых обречены на провал - Медведев

09:53 25.05.2026
 
Председатель президиума совета при президенте РФ по науке и образованию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал дело российского археолога Александра Бутягина, передает РИА Новости
"Шантаж, провокации, угрозы и взятие в заложники – это, можно сказать, "фирменный стиль" наших врагов. Мы в этом, к сожалению, уже успели убедиться. Безопасности наших граждан – и тем более талантливых ученых – в такой обстановке наша страна уделяет повышенное внимание", - заверил Медведев.
По его словам, важно, чтобы такие меры помогали защитить российских ученых, но не ограничивали их работу.

"Если поместить ученых в подобие "золотой клетки", контролировать каждый их шаг за пределы страны, это станет исполнением мечты тех, кто всеми силами пытается изолировать российскую науку, запугать ее лучших представителей", - объяснил Медведев.

Он заверил, что акции устрашения против ученых обречены на провал.
"Как показывает история с археологом Бутягиным, наше государство в состоянии защитить своих граждан. А для врагов у нас свои "рекомендации по поведению", мы даем их наглядно и жестко, в ежедневном наступательном режиме", - заключил Медведев.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург 1 мая.
