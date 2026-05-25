"Стояли, пили и изображали протест": пленный ВСУ сделал признание о Майдане
Пленный украинский военнослужащий Даниэль Жарков заявил, что в период событий 2014 года несколько раз ездил на Майдан в Киеве за денежное вознаграждение. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости
2026-05-25T09:50
"Стояли, пили и изображали протест": пленный ВСУ сделал признание о Майдане

Пленный украинский военнослужащий Даниэль Жарков заявил, что в период событий 2014 года несколько раз ездил на Майдан в Киеве за денежное вознаграждение. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости
По словам Жаркова, тогда ему предложили "легкий заработок", а задача его группы заключалась в создании массовости на протестных акциях.
"Наша роль заключалась в том, что нас много", — рассказал пленный.
Он утверждает, что рядом находились и другие люди, пришедшие исключительно ради оплаты. По словам Жаркова, его компания практически не взаимодействовала с участниками палаточного лагеря, а большую часть времени проводила отдельно.
"Стояли себе там, пили до утра, могли просто показаться, что мы там есть, а на самом деле уйти на игровые автоматы", — заявил он.
Как утверждает Жарков, за ночь участия в акциях платили от 600 до 800 гривен. Обычно группа находилась в центре Киева с вечера до утра.
Даниэль Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Позже он проходил службу в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, откуда, по его словам, дезертировал. После задержания полицией его направили на фронт в составе 14-й бригады "Красная калина", входящей в структуру "Азова"*.
Ранее в новостях: Украинский военнослужащий покончил с собой во время атаки дронов
*Организация признана террористической и запрещена в России.
