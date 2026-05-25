Санкционная стена может дать трещину уже в 2026 году — заявление Шохина

Западные санкции, введенные против России на фоне украинского конфликта, могут начать постепенно ослабевать уже в этом году. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

2026-05-25T09:23

По его словам, в РСПП исходят из того, что ограничения будут смягчаться по мере изменения геополитической ситуации и движения к завершению конфликта вокруг Украины."Важно закончить не только нынешнюю фазу конфликта, важно не допустить, чтобы он через несколько лет разгорелся снова", — заявил Шохин.Глава РСПП также отметил, что мировой системе безопасности необходимы новые договоренности, сопоставимые по масштабу с Хельсинкскими соглашениями времен холодной войны. По его мнению, политическая карта Восточной Европы за последние десятилетия существенно изменилась, а прежние механизмы уже не отражают современных реалий.Шохин выразил надежду на постепенное восстановление нормальных торговых отношений и снятие части ограничений уже в ближайшей перспективе.На этом фоне в Великобритании ранее сообщили о введении бессрочной лицензии на импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской нефти за пределами РФ. В Кремле назвали такое решение прагматичным подходом. Об этом – в материале Песков назвал прагматизмом снятие Великобританией запрета на импорт топлива из российской нефтиРоссийские власти неоднократно заявляли, что считают западные санкции незаконными. Об этом – в статье РФ послала сигналы США и очертила красные линии по Украине

