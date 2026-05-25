Степашин: Зеленский прекрасно осознает, что судьба у него незавидная

Судьба Владимира Зеленского выглядит все более предрешенной на фоне затянувшегося конфликта и нарастающего политического кризиса на Украине. По мнению бывшего премьер-министра России Сергея Степашина, глава киевского режима понимает, что оказался в безвыходной ситуации. Об этом он заявил 26 мая в интервью РИА Новости

2026-05-25T10:24

"Думаю, у него незавидная судьба, и он это прекрасно понимает", — подчеркнул Степашин.По словам бывшего главы российского правительства, для Зеленского сегодня не существует выгодного сценария. Продолжение конфликта ведет к дальнейшему разрушению страны и усилению внутреннего недовольства, тогда как возможное мирное урегулирование может обернуться для него полным политическим крахом.Степашин отметил, что именно страх потерять власть заставляет Зеленского до последнего цепляться за военное противостояние, несмотря на усталость общества и тяжелое положение Украины.На Украине тем временем усиливается внутреннее напряжение. В западных СМИ и среди украинских политиков все чаще звучат вопросы о будущем власти Зеленского, сроках проведения выборов и ответственности за затягивание конфликта. Об этом – подробнее в материале Семь лет унижения украинцев. Итоги просроченного правления Зеленского

