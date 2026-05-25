Самолет с министром обороны Британии столкнулся с радиопомехами у границы РФ - Times

Самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили столкнулся с радиопомехами на пути из Эстонии в Британию, когда находился у границы России, утверждает Times со ссылкой на военный источник

2026-05-25T09:28

"Хили был на обратном пути после посещения британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии, когда спутниковый сигнал на его правительственном самолете пропал", - говорится в материале. GPS-навигация самолета главы британского Минобороны пропала на весь полет, который продлился около трех часов, а пилотам пришлось использовать инерциальные системы навигации. Для восстановления спутникового сигнала было необходимо перезагрузить оборудование самолета, однако это было невозможно сделать в полете.На борту вместе с Хили находились его военные и политические советники, а также один генерал-лейтенант, два фотографа и журналист Times.О других самолетах - в материале К границам России приблизился самолет НАТО на сайте Украина.ру.

