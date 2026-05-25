ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили 173 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 25 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-25T08:25

Их сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Крымом.Массовая атака украинских БПЛА отражена ночью на подлете к Ярославлю, уточнил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Евраев. По его словам, незначительное осколочное ранение получила женщина, от госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет.Также силы ПВО ночью уничтожили пять украинских беспилотников в небе над Тульской областью, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. По предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Губернатор Калужской области Владислав Шапша информировал об уничтожении девяти вражеских БПЛА над территориями Износковского, Кировского, Мосальского, Ульяновского муниципальных округов и на окраине Калуги. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил региональный оперштаб. В результате были повреждены фасады и остекление офисных зданий, а также объекты энергетической инфраструктуры, в связи с чем зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.В Грайвороне дрон атаковал автомобиль, машина загорелась, погиб мирный житель.Мирный житель погиб в результате массированного удара ВСУ по Брянской области, ранен сотрудник пожарно-спасательной службы, ему оказали медицинскую помощь, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.Об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за день сбили над регионами России 33 украинских БПЛА на сайте Украина.ру.

