"ВСУ засели в многоэтажках у бывшего химзавода": Алехин о ситуации в Константиновке
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Николаевка в ДНР. Перерезание важной автомобильной трассы Часов Яр — Константиновка нарушает коммуникации ВСУ между двумя ключевыми районами. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт отметил, что после прекращения "режима тишины" боевые действия возобновились практически на всех направлениях. "Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики", — заявил собеседник издания.По словам Алехина, в этом месте проходит важная дорога Часов Яр — Константиновка, а её перерезание и установление плотного огневого контроля позволяет нарушить коммуникации противника между двумя ключевыми районами обороны"Основная задача наших армейских подразделений — высвободить силы для наступления на Константиновку и Дружковку с востока. Становится очевидным, что ожидается наступательное движение вокруг населенных пунктов Подольское, Стенки, Попасное, которые западнее Николаевки", — сообщил Алехин.Говоря о ситуации в самой Константиновке, эксперт отметил, что бои идут уже в городе. "Несколько месяцев продолжаются упорные бои в районе Константиновки. В минувшие дни завязались бои в самом населенном пункте. В первую очередь — это завод "Красный Октябрь" и частный сектор. Наши штурмовые группы на подступах к промышленной зоне", — резюмировал автор.
"ВСУ засели в многоэтажках у бывшего химзавода": Алехин о ситуации в Константиновке

05:00 18.05.2026 (обновлено: 12:20 18.05.2026)
 
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Николаевка в ДНР. Перерезание важной автомобильной трассы Часов Яр — Константиновка нарушает коммуникации ВСУ между двумя ключевыми районами. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт отметил, что после прекращения "режима тишины" боевые действия возобновились практически на всех направлениях. "Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики", — заявил собеседник издания.
По словам Алехина, в этом месте проходит важная дорога Часов Яр — Константиновка, а её перерезание и установление плотного огневого контроля позволяет нарушить коммуникации противника между двумя ключевыми районами обороны
"Основная задача наших армейских подразделений — высвободить силы для наступления на Константиновку и Дружковку с востока. Становится очевидным, что ожидается наступательное движение вокруг населенных пунктов Подольское, Стенки, Попасное, которые западнее Николаевки", — сообщил Алехин.
Говоря о ситуации в самой Константиновке, эксперт отметил, что бои идут уже в городе. "Несколько месяцев продолжаются упорные бои в районе Константиновки. В минувшие дни завязались бои в самом населенном пункте. В первую очередь — это завод "Красный Октябрь" и частный сектор. Наши штурмовые группы на подступах к промышленной зоне", — резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник окончательно утратил инициативу, но еще не сломлен" на сайте Украина.ру.
Про технические аспекты СВО — в материале "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.
