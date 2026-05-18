Трамп хочет заключить мир с Ираном и объявить себя победителем: Бабаев о целях визита в Пекин - 18.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260518/tramp-khochet-zaklyuchit-mir-s-iranom-i-obyavit-sebya-pobeditelem-babaev-o-tselyakh-vizita-v-pekin-1079078835.html
Трамп хочет заключить мир с Ираном и объявить себя победителем: Бабаев о целях визита в Пекин
Трамп хочет заключить мир с Ираном и объявить себя победителем: Бабаев о целях визита в Пекин - 18.05.2026 Украина.ру
Трамп хочет заключить мир с Ираном и объявить себя победителем: Бабаев о целях визита в Пекин
Al Hadath сообщило, что Трамп якобы планирует удары по Ирану после возвращения из Китая. Однако возобновления боевых действий ждать не стоит — американский президент, наоборот, будет стараться заключить мир и объявить себя победителем. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев
2026-05-18T05:15
2026-05-18T05:15
новости
пекин
иран
сша
дональд трамп
украина.ру
переговоры
новости переговоров
итоги переговоров
чем закончились переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078944779_0:16:2248:1281_1920x0_80_0_0_82b23fe5504ca74ca4e4727131240f24.jpg
Отвечая на вопрос о возможных ударах США по Ирану после визита президента США Дональда Трампа в Пекин, эксперт заявил, что такого сценария не будет. По оценке Бабаева, возобновления боевых действий в ближайшее время точно ожидать не приходится. "Трамп, наоборот, будет всячески стараться заключить мир с Ираном и объявить себя победителем, чтобы окончательно не растерять остатки своего рейтинга и своих дальнобойных ракет", — объяснил он. Именно с этой целью американский президент и приезжал в Пекин.По словам эксперта, Тегеран будет занимать жесткую позицию. "Поэтому думаю, что Иран со своей стороны будет вести себя в ближайшее время достаточно жестко, не отказываясь от своих условий, а, может быть, даже выдвигая новые", — добавил он.Однако в целом эксперт оценивает перспективы урегулирования оптимистично. Но урегулирование на Ближнем Востоке теперь выглядит более вероятным, и, скорее всего, произойдет на условиях статус-кво, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Кирилл Бабаев о визите Трампа в Пекин: Украина обсуждалась исключительно в контексте давления на Киев" на сайте Украина.ру.Также о результатах визита Трампа в Пекин — в материале Дениса Рудометова "Главная проблема Трампа. Роман Романов о том, возобновят ли США военную помощь Украине после выборов" на сайте Украина.ру.
пекин
иран
сша
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078944779_124:0:2123:1499_1920x0_80_0_0_2ecd26a8f65e2d0e7da67ab7430e2284.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, пекин, иран, сша, дональд трамп, украина.ру, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, чем закончились переговоры, си цзиньпин, ближний восток, главные новости, главное
Новости, Пекин, Иран, США, Дональд Трамп, Украина.ру, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, чем закончились переговоры, Си Цзиньпин, Ближний Восток, Главные новости, главное

Трамп хочет заключить мир с Ираном и объявить себя победителем: Бабаев о целях визита в Пекин

05:15 18.05.2026
 
© REUTERS / Maxim Shemetov
- РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© REUTERS / Maxim Shemetov
Читать в
ДзенTelegram
Al Hadath сообщило, что Трамп якобы планирует удары по Ирану после возвращения из Китая. Однако возобновления боевых действий ждать не стоит — американский президент, наоборот, будет стараться заключить мир и объявить себя победителем. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев
Отвечая на вопрос о возможных ударах США по Ирану после визита президента США Дональда Трампа в Пекин, эксперт заявил, что такого сценария не будет. По оценке Бабаева, возобновления боевых действий в ближайшее время точно ожидать не приходится.
"Трамп, наоборот, будет всячески стараться заключить мир с Ираном и объявить себя победителем, чтобы окончательно не растерять остатки своего рейтинга и своих дальнобойных ракет", — объяснил он. Именно с этой целью американский президент и приезжал в Пекин.
По словам эксперта, Тегеран будет занимать жесткую позицию. "Поэтому думаю, что Иран со своей стороны будет вести себя в ближайшее время достаточно жестко, не отказываясь от своих условий, а, может быть, даже выдвигая новые", — добавил он.
Однако в целом эксперт оценивает перспективы урегулирования оптимистично. Но урегулирование на Ближнем Востоке теперь выглядит более вероятным, и, скорее всего, произойдет на условиях статус-кво, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Кирилл Бабаев о визите Трампа в Пекин: Украина обсуждалась исключительно в контексте давления на Киев" на сайте Украина.ру.
Также о результатах визита Трампа в Пекин — в материале Дениса Рудометова "Главная проблема Трампа. Роман Романов о том, возобновят ли США военную помощь Украине после выборов" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПекинИранСШАДональд ТрампУкраина.рупереговорыновости переговоровитоги переговоровчем закончились переговорыСи ЦзиньпинБлижний ВостокГлавные новостиглавное
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:09Военкор Андрей Коц: ВСУ пытаются отбить Часов Яр, чтобы помешать наступлению ВС РФ на Константиновку
16:07В Таганроге работает ПВО
16:00На Добропольском направлении ВС РФ продвинулись восточнее Кучерова Яра, сообщает "DivGen"
16:0090 лет Антифашистскому конгрессу деятелей культуры Западной Украины
15:51Бегство от мобилизации на Украине: более 32 тысяч мужчин незаконно пробрались в Румынию
15:51Объявлена угроза применения БПЛА по Таганрогу
15:50Нефтебаза в латвийском Резекне закрылась после падения на её территории украинских беспилотников, сообщают местные СМИ
15:42ВС РФ расширяют зону безопасности, ВСУ отходят и строят укрепления — Алехин о ситуации на севере
15:30ВС РФ поразили судно под флагом Панамы, направлявшееся к порту Ильичёвска Одесской области
15:25Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
15:16Лестница к ядерному эшафоту
15:05В Совфеде предупредили Европу о "тяжёлых последствиях" из-за поддержки Киева
14:57Россия не видит в Европе приличных переговорщиков
14:55Лавров рассказал, кто препятствует урегулированию на Украине
14:52Телохранители, которые встречали Ермака из СИЗО работают в СБУ
14:50Беспилотная опасность объявлена в Республике Крым
14:45"Давить на Зеленского будут через Ермака": Трамп хочет добиться перемирия этим летом — эксперт
14:33Ударами по Энергодару Киев раскачивает ситуацию до катастрофического порога - гендиректор "Росатома"
14:04А будет ли кредит? ЕС и Украина так и не подписали ключевые документы на €90 млрд
14:00Белоруссия тренирует ядерный удар, Украина крадет детей на продажу. Хроника событий на 14.00 18 мая
Лента новостейМолния