Трамп хочет заключить мир с Ираном и объявить себя победителем: Бабаев о целях визита в Пекин

Al Hadath сообщило, что Трамп якобы планирует удары по Ирану после возвращения из Китая. Однако возобновления боевых действий ждать не стоит — американский президент, наоборот, будет стараться заключить мир и объявить себя победителем. Об этом заявил в интервью изданию Украина.ру директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев

2026-05-18T05:15

Отвечая на вопрос о возможных ударах США по Ирану после визита президента США Дональда Трампа в Пекин, эксперт заявил, что такого сценария не будет. По оценке Бабаева, возобновления боевых действий в ближайшее время точно ожидать не приходится. "Трамп, наоборот, будет всячески стараться заключить мир с Ираном и объявить себя победителем, чтобы окончательно не растерять остатки своего рейтинга и своих дальнобойных ракет", — объяснил он. Именно с этой целью американский президент и приезжал в Пекин.По словам эксперта, Тегеран будет занимать жесткую позицию. "Поэтому думаю, что Иран со своей стороны будет вести себя в ближайшее время достаточно жестко, не отказываясь от своих условий, а, может быть, даже выдвигая новые", — добавил он.Однако в целом эксперт оценивает перспективы урегулирования оптимистично. Но урегулирование на Ближнем Востоке теперь выглядит более вероятным, и, скорее всего, произойдет на условиях статус-кво, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Кирилл Бабаев о визите Трампа в Пекин: Украина обсуждалась исключительно в контексте давления на Киев" на сайте Украина.ру.Также о результатах визита Трампа в Пекин — в материале Дениса Рудометова "Главная проблема Трампа. Роман Романов о том, возобновят ли США военную помощь Украине после выборов" на сайте Украина.ру.

