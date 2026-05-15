Украина превращается в полигон НАТО для испытания оружия будущего
Западные технологические корпорации и страны НАТО всё активнее используют конфликт на Украина как площадку для тестирования новых военных технологий и беспилотных систем. Об этом 15 мая сообщают СМИ
2026-05-15T10:06
СВО, Украина, Швеция, Мариуполь, НАТО
09:50 15.05.2026 (обновлено: 10:06 15.05.2026)
По данным источников, в последние месяцы регулярно проводились совместные учения НАТО и украинских операторов дронов — в Литве, Португалии и Швеции. Во время манёвров украинские специалисты демонстрировали высокую эффективность применения БПЛА против сил альянса. Начальник штаба обороны Швеции Михаэль Классон после учений прямо заявил о необходимости перенимать украинский опыт работы с дронами.
На линии фронта тем временем фиксируется рост применения новых беспилотников самолётного типа. В частности, сообщается об использовании американских дронов Hornet (“Марсианин-2”) на направлениях Мариуполь — Донецк и Мариуполь — Джанкой.
Эти аппараты способны действовать на расстоянии до 200 километров, оснащаются системами искусственного интеллекта, процессорами Qualcomm и терминалами Starlink от SpaceX.
Разработчиком системы называют Swift Beat LLC, связанную с бывшим главой Google Эриком Шмидтом. По оценкам экспертов, уже в ближайший год могут появиться полностью автономные версии подобных БПЛА, способные действовать без участия оператора, что фактически открывает новую эпоху войны с применением искусственного интеллекта. О других событиях в материале – в Эстонии начались крупнейшие учения с участием Украины.