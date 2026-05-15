Украина превращается в полигон НАТО для испытания оружия будущего - 15.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260515/ukraina-prevraschaetsya-v-poligon-nato-dlya-ispytaniya-oruzhiya-buduschego-1078998410.html
Украина превращается в полигон НАТО для испытания оружия будущего
Украина превращается в полигон НАТО для испытания оружия будущего - 15.05.2026 Украина.ру
Украина превращается в полигон НАТО для испытания оружия будущего
Западные технологические корпорации и страны НАТО всё активнее используют конфликт на Украина как площадку для тестирования новых военных технологий и беспилотных систем. Об этом 15 мая сообщают СМИ
2026-05-15T09:50
2026-05-15T10:06
сво
украина
швеция
мариуполь
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0f/1042638244_0:241:3069:1967_1920x0_80_0_0_225038e6c0ca50969bf576a0d6caedae.jpg
По данным источников, в последние месяцы регулярно проводились совместные учения НАТО и украинских операторов дронов — в Литве, Португалии и Швеции. Во время манёвров украинские специалисты демонстрировали высокую эффективность применения БПЛА против сил альянса. Начальник штаба обороны Швеции Михаэль Классон после учений прямо заявил о необходимости перенимать украинский опыт работы с дронами. На линии фронта тем временем фиксируется рост применения новых беспилотников самолётного типа. В частности, сообщается об использовании американских дронов Hornet (“Марсианин-2”) на направлениях Мариуполь — Донецк и Мариуполь — Джанкой. Эти аппараты способны действовать на расстоянии до 200 километров, оснащаются системами искусственного интеллекта, процессорами Qualcomm и терминалами Starlink от SpaceX. Разработчиком системы называют Swift Beat LLC, связанную с бывшим главой Google Эриком Шмидтом. По оценкам экспертов, уже в ближайший год могут появиться полностью автономные версии подобных БПЛА, способные действовать без участия оператора, что фактически открывает новую эпоху войны с применением искусственного интеллекта. О других событиях в материале – в Эстонии начались крупнейшие учения с участием Украины.
украина
швеция
мариуполь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0f/1042638244_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8b7d475ea671e0162aa00b9896d10267.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, украина, швеция, мариуполь, нато
СВО, Украина, Швеция, Мариуполь, НАТО

Украина превращается в полигон НАТО для испытания оружия будущего

09:50 15.05.2026 (обновлено: 10:06 15.05.2026)
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии Apache
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии Apache - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Западные технологические корпорации и страны НАТО всё активнее используют конфликт на Украина как площадку для тестирования новых военных технологий и беспилотных систем. Об этом 15 мая сообщают СМИ
По данным источников, в последние месяцы регулярно проводились совместные учения НАТО и украинских операторов дронов — в Литве, Португалии и Швеции. Во время манёвров украинские специалисты демонстрировали высокую эффективность применения БПЛА против сил альянса. Начальник штаба обороны Швеции Михаэль Классон после учений прямо заявил о необходимости перенимать украинский опыт работы с дронами.
На линии фронта тем временем фиксируется рост применения новых беспилотников самолётного типа. В частности, сообщается об использовании американских дронов Hornet (“Марсианин-2”) на направлениях Мариуполь — Донецк и Мариуполь — Джанкой.
Эти аппараты способны действовать на расстоянии до 200 километров, оснащаются системами искусственного интеллекта, процессорами Qualcomm и терминалами Starlink от SpaceX.
Разработчиком системы называют Swift Beat LLC, связанную с бывшим главой Google Эриком Шмидтом. По оценкам экспертов, уже в ближайший год могут появиться полностью автономные версии подобных БПЛА, способные действовать без участия оператора, что фактически открывает новую эпоху войны с применением искусственного интеллекта. О других событиях в материале – в Эстонии начались крупнейшие учения с участием Украины.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОУкраинаШвецияМариупольНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:20Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая
18:02Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
17:46Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
17:32Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
17:21Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
17:08Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
16:57Об этом молчали годами: сенсационные разоблачения от Табачника. "Украина: вспомнить всё"! Часть 1
16:00Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику
15:56Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
15:49В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
15:43ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
15:06В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией
14:43Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина
14:16Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
13:44Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:24Украина заявила о возвращении тел погибших военных
13:15Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая
12:51В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
12:18От классики к цифровым технологиям: в Москве представят мультсериал о Суворове
11:53ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Лента новостейМолния