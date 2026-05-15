Администрация Байдена лгала о биолабораториях на Украине - подполковник Расмуссен - 15.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260515/administratsiya-baydena-lgala-o-biolaboratoriyakh-na-ukraine---podpolkovnik-rasmussen-1078996693.html
Администрация Байдена лгала о биолабораториях на Украине - подполковник Расмуссен
Администрация Байдена лгала о биолабораториях на Украине - подполковник Расмуссен - 15.05.2026 Украина.ру
Администрация Байдена лгала о биолабораториях на Украине - подполковник Расмуссен
Администрация экс-президента США Джо Байдена лгала, заверяя, что на Украине якобы нет биолабораторий, заявил подполковник американских сухопутных сил в отставке Эрл Расмуссен, передает РИА Новости
2026-05-15T08:59
2026-05-15T08:59
новости
украина
сша
россия
джо байден
талси габбард
виктория нуланд
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/22/1033482257_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_9a50a25f8755ee67fa07b1cacd45fe12.jpg
"Да, администрация Байдена лгала или действовала обманным путем", - сказал Расмуссен.Он напомнил, что в марте 2022 года бывшая тогда заместителем госсекретаря Виктория Нуланд признавала наличие биолабораторий с потенциально опасными патогенами на Украине.В понедельник глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что Штаты проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Администрация Байдена называла все обвинения "плохим шпионским романом", "российской пропагандой" и "конспирологией".Подробнее - в материале Расследование RT о биолабораториях США на Украине спустя девять лет подтверждено официальным Вашингтоном на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103348/22/1033482257_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_c6ce55afaa0a45fe3a8e5e4eb272d211.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, джо байден, талси габбард, виктория нуланд, украина.ру
Новости, Украина, США, Россия, Джо Байден, Талси Габбард, Виктория Нуланд, Украина.ру

Администрация Байдена лгала о биолабораториях на Украине - подполковник Расмуссен

08:59 15.05.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанклаборатория биолаборатория исследования приборы пробирки лаборант
лаборатория биолаборатория исследования приборы пробирки лаборант - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Администрация экс-президента США Джо Байдена лгала, заверяя, что на Украине якобы нет биолабораторий, заявил подполковник американских сухопутных сил в отставке Эрл Расмуссен, передает РИА Новости
"Да, администрация Байдена лгала или действовала обманным путем", - сказал Расмуссен.
Он напомнил, что в марте 2022 года бывшая тогда заместителем госсекретаря Виктория Нуланд признавала наличие биолабораторий с потенциально опасными патогенами на Украине.
В понедельник глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что Штаты проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.
Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Администрация Байдена называла все обвинения "плохим шпионским романом", "российской пропагандой" и "конспирологией".
Подробнее - в материале Расследование RT о биолабораториях США на Украине спустя девять лет подтверждено официальным Вашингтоном на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияДжо БайденТалси ГаббардВиктория НуландУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:20Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая
18:02Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
17:46Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
17:32Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
17:21Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
17:08Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
16:57Об этом молчали годами: сенсационные разоблачения от Табачника. "Украина: вспомнить всё"! Часть 1
16:00Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику
15:56Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
15:49В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
15:43ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
15:06В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией
14:43Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина
14:16Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
13:44Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:24Украина заявила о возвращении тел погибших военных
13:15Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая
12:51В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
12:18От классики к цифровым технологиям: в Москве представят мультсериал о Суворове
11:53ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Лента новостейМолния