Налет "Гераней", цыганские бунты и китайские инвестиции. Что происходит в Закарпатье
Самый западный регион Украины на этой неделе впервые подвергся массированной атаке "Гераней". В Сваляве на Закарпатье БПЛА попал по объекту энергетики, сообщил журналист Виталий Глагола. Другие источники говорят о поражении там железнодорожного узла.
По словам очевидцев, еще один беспилотник пролетел над Межгорьем. И-за атаки дронов Словакия временно закрыла три пункта пропуска на границе с Украиной. Всего до Закарпатья, сообщается, долетели 11 "Гераней".Из-за атаки на Закарпатье, где проживает основная часть венгерского меньшинства Украины, МИД Венгрии даже вызвал российского посла для дачи пояснений. После этого обсуждение ситуации в Закарпатской области даже стало повесткой дня первого заседания правительства Петера Мадяра, сменившего Виктора Орбана.На Украине теперь гадают не является ли удар по Закарпатью окончанием неких негласных договоренностей между РФ и прежним правительством Венгрии относительно безопасности венгерского меньшинства. Украинский политолог и националист Юрий Романенко связывает удары по Закарпатью отнюдь не с отношениями с Венгрией, а с релокацией в этот регион многих производств, в том числе и производителей военной продукции."Я не знаю, куда били. Я думаю, это просто военная логика. Они знают, что – да, релоцировались там разные предприятия. Они делают разведку и наносят удары по этим предприятиям", – рассказывает политолог, подчеркивая, что удары наносились совсем не по тем районам Закарпатья, где компактно проживают венгры.В многонациональном Закарпатье компактно проживают не только венгры, но и большая часть оседлых цыган Украины. Они тоже становятся объектами "людоловов" из ТЦК, но, как правило, умеют за себя постоять. Уже не единожды в Закарпатье вспыхивали стихийные цыганские бунты при попытках "бусификации", которые подавляли усиленными нарядами полиции. На этой неделе очередной бунт произошел в закарпатском Хусте. Цыгане пошли на штурм военкомата после мобилизации представителя их общины. По ним открыли огонь, сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники в ТЦК и очевидцев.По его данным, у здания собрались около 30 человек. Люди начали выламывать двери и пытались прорваться внутрь. Во время конфликта сотрудники ТЦК открыли огонь из стартового пистолета и автомата Калашникова. Руководство ТЦК сначала отрицало факт стрельбы, затем сообщило, что было только два холостых выстрела, хотя на видео слышно, что выстрелов было совсем не два.Националист и экс-депутат Игорь Мосийчук* рассказывал на днях, что ТЦК терроризируют и насильно мобилизуют и священников канонической УПЦ в Закарпатье. Им предлагают, по его словам, выбор, либо перейти в раскольническую ПЦУ, либо отправиться на фронт штурмовиками, то есть, пойти на смерть."Вот эти все ТЦКшники – там украинцы бегают за другими украинцами, как полицаи во Вторую мировую. Они предали свой народ, служат оккупанту. И я уверен, что они будут нести ответственность", - возмущается Мосийчук в отношении действий ТЦКашников, хотя сам в свое время воевал против народа Донбасса.Первая массированная атака "Гераней" на Закарпатье вызвала также скандал и многочисленные жалобы со стороны работников предприятий Ужгорода и Мукачево. Как оказалось, поскольку регион считался относительно безопасным, на многих предприятиях нет укрытий, а там, где они формально имеются, людей в них не впускали.Тем не менее, как к относительно безопасному региону, к тому же близкому к странам ЕС, к Закарпатью присматривается Китай. На этой неделе Ужгород посетила посол КНР Ма Шенкунь. Китайская делегация обсуждала инвестиции в регион.Более всего их интересует агропромышленный сектор и развитие индустриальных парков. Отдельно посол КНР уделила внимание перспективам автомобилестроения – китайцы хотели бы наладить в Ужгороде выпуск своих автомобилей, в чем, дескать, заинтересованы китайские инвесторы. Близость границы и торговые соглашения Украины с ЕС могут облегчить китайцам доступ на европейских рынок прямо из Закарпатья.С другой стороны, известно, что Зеленский по требованию американцев "отжал" несколько лет назад у китайцев предприятие "Мотор-Сич" фактически единоличным решением (наложив санкции СНБО), в результате чего инвесторы потеряли миллиарды долларов.Китайцы долго судились с Украиной, требуя вернуть деньги, но, находясь под крылом западных спонсоров, Зеленский игнорирует решения Арбитражного суда, ссылаясь на войну. Следовательно, и любые иные китайские инвестиции на территории Украины может ожидать та же судьба.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористовВ экспертном сообществе обсуждают, не пора ли заканчивать войну, пусть и на тяжёлых для Киева условиях. Подробнее - в материале Кровавая фабрика иллюзий. Эксперты и политики об Украине и о перспективах войны и мира
06:27 15.05.2026 (обновлено: 10:48 15.05.2026)
 
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
ЗакарпатьеУкраинаВенгрияИгорь МосийчукВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанТЦКЕСУПЦЭксклюзивУкраина.ру
 
