"Это не я сдал Донбасс": политолог Богачев — про переговоры и политическую "смерть" Зеленского
Москва на фоне экономических проблем Европы ужесточила свою позицию по Украине. Теперь российская сторона требует от Киева выполнения условий, а не просто переговоров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Москва на фоне экономических проблем Европы ужесточила свою позицию по Украине. Теперь российская сторона требует от Киева выполнения условий, а не просто переговоров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
По словам Богачева, экономическое положение Европы и давление США привели к тому, что позиция Москвы стала жестче. "Учитывая экономическое положение Европы и давление США, российская позиция стала более жесткой. "Если вы готовы к переговорам, выполняйте наши условия", — заявил эксперт.
Он также объяснил, почему вывод ВСУ из Донбасса — это финал для Зеленского. "Конечно, вывод войск из Донбасса – это политическая смерть для Зеленского. Но тут при желании можно начать переброску войск из Донбасса на Сумское и Харьковское направление, чтобы российским войскам было проще занять территорию ДНР", — пояснил собеседник издания.
По словам Богачева, в таком случае Зеленский мог бы придумать такую отговорку: "Это не я сдал Донбасс. Он перешел под контроль ВС РФ естественным путем".
Касаясь темы возможных переговоров, политолог отметил, что Кремль уже дал понять, с кем готов разговаривать. Российская сторона прямо не подтвердила, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время своего визита в Москву привез послание президенту России Владимиру Путину от Зеленского и от Евросоюза, добавил он.
"Тем не менее, Путин высказался о кандидатуре [бывшего канцлера Германии Герхарда] Шредера как возможного переговорщика от ЕС. В конце концов, не будет же он с [заместителем председателя ЕК] Каей Каллас разговаривать", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Богачев: Война на Украине близится к завершению, потому что для всех она стала слишком дорогой" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале Павла Котова: "СВО может остановиться в любой момент". Перемирие окончено, что будет дальше.
