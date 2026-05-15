Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 15.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260515/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1078993838.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 15.05.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 6:30 мск 15 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-05-15T06:31
2026-05-15T06:31
украина.ру
россия
росавиация
аэропорты
махачкала
череповец
калужская область
нижний новгород
псков
ярославль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079025915_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_157abef14a8d4b9b7128413167666847.jpg
Ракетная опасность вечером 14 мая и в ночь на 15 мая объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму, в Тульской, Рязанской, Курской, Орловской, Ростовской, Брянской, Калужской, Смоленской областях, в ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Рязанской, Смоленской, Ивановской, Владимирской, Астраханской, Калужской, Курской, Херсонской, Московской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Запорожской, Псковской, Саратовской, Калужской, Брянской, Тверской, Волгоградской, Тульской, Липецкой областях, по Северному Кавказу, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Севастополе, в Пензенской, Костромской, Вологодской, Ленинградской, Самарской, Нижегородской, Ярославской, Ульяновской, Новгородской, Тамбовской, Орловской областях, в Ставропольском крае, в Дагестане.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 15 мая были введены в аэропортах Махачкалы, Череповца, Нижнего Новгорода, Ярославля, Пскова, Тамбова и Калуги.Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.Ранее сообщалось, что Рязанскую область атаковали беспилотники ВСУ, пострадали люди и жилые дома.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
махачкала
череповец
калужская область
нижний новгород
псков
ярославль
краснодарский край
крым
рязанская область
курская область
орловская область
ростовская область
брянская область
смоленск
ивановская область
херсонская область
запорожская область
московская область
воронежская область
белгородская область
саратовская область
тверь
волгоградская область
липецк
северный кавказ
днр
лнр
севастополь
пенза
ленинградская область
самара
ульяновская область
ставропольский край
дагестан
домодедово
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0f/1079025915_320:0:2368:1536_1920x0_80_0_0_eea6c867e3cf3dd3259f5e60d957f89d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, росавиация, аэропорты, махачкала, череповец, калужская область, нижний новгород, псков, ярославль, краснодарский край, крым, рязанская область, курская область, орловская область, ростовская область, брянская область, смоленск, ивановская область, херсонская область, запорожская область, московская область, воронежская область, белгородская область, саратовская область, тверь, волгоградская область, липецк, северный кавказ, днр, лнр, севастополь, пенза, ленинградская область, самара, нижегородская область, ульяновская область, ставропольский край, дагестан, домодедово, шереметьево, внуково, москва, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Россия, Росавиация, аэропорты, Махачкала, Череповец, Калужская область, Нижний Новгород, Псков, Ярославль, краснодарский край, Крым, Рязанская область, Курская область, Орловская область, Ростовская область, Брянская область, Смоленск, Ивановская область, Херсонская область, Запорожская область, Московская область, Воронежская область, Белгородская область, Саратовская область, Тверь, Волгоградская область, Липецк, Северный Кавказ, ДНР, ЛНР, Севастополь, Пенза, Ленинградская область, Самара, Нижегородская область, Ульяновская область, Ставропольский край, Дагестан, Домодедово, Шереметьево, Внуково, Москва, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

06:31 15.05.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 6:30 мск 15 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность вечером 14 мая и в ночь на 15 мая объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму, в Тульской, Рязанской, Курской, Орловской, Ростовской, Брянской, Калужской, Смоленской областях, в ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Рязанской, Смоленской, Ивановской, Владимирской, Астраханской, Калужской, Курской, Херсонской, Московской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Запорожской, Псковской, Саратовской, Калужской, Брянской, Тверской, Волгоградской, Тульской, Липецкой областях, по Северному Кавказу, в ДНР и ЛНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Севастополе, в Пензенской, Костромской, Вологодской, Ленинградской, Самарской, Нижегородской, Ярославской, Ульяновской, Новгородской, Тамбовской, Орловской областях, в Ставропольском крае, в Дагестане.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 15 мая были введены в аэропортах Махачкалы, Череповца, Нижнего Новгорода, Ярославля, Пскова, Тамбова и Калуги.
Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Ранее сообщалось, что Рязанскую область атаковали беспилотники ВСУ, пострадали люди и жилые дома.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияРосавиацияаэропортыМахачкалаЧереповецКалужская областьНижний НовгородПсковЯрославлькраснодарский крайКрымРязанская областьКурская областьОрловская областьРостовская областьБрянская областьСмоленскИвановская областьХерсонская областьЗапорожская областьМосковская областьВоронежская областьБелгородская областьСаратовская областьТверьВолгоградская областьЛипецкСеверный КавказДНРЛНРСевастопольПензаЛенинградская областьСамараНижегородская областьУльяновская областьСтавропольский крайДагестанДомодедовоШереметьевоВнуковоМоскваугрозаБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАВСУВооруженные силы УкраиныУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:20Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая
18:02Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
17:46Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
17:32Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
17:21Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
17:08Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
16:57Об этом молчали годами: сенсационные разоблачения от Табачника. "Украина: вспомнить всё"! Часть 1
16:00Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику
15:56Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
15:49В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
15:43ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
15:06В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией
14:43Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина
14:16Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
13:44Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:24Украина заявила о возвращении тел погибших военных
13:15Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая
12:51В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
12:18От классики к цифровым технологиям: в Москве представят мультсериал о Суворове
11:53ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Лента новостейМолния