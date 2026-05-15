https://ukraina.ru/20260515/glavnoe-za-noch-15-maya-1078996096.html
Главное за ночь 15 мая
Главное за ночь 15 мая - 15.05.2026 Украина.ру
Главное за ночь 15 мая
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут повторить бомбардировки иранских ядерных объектов, чтобы сделать абсолютно невозможным доступ к урану. Об этом и других важных событиях рассказал 15 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-15T08:29
2026-05-15T08:29
2026-05-15T08:36
новости
сша
иран
китай
дональд трамп
си цзиньпин
марко рубио
мвф
мид
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
"Я сказал им (иранской стороне - ред.): если они отправят туда войска, чтобы попытаться это сделать (вывезти уран - ред.), или если мы увидим, что кто-то пытается это сделать, мы просто сбросим туда пару бомб, и на этом все закончится", - сказал Трамп в интервью Fox NewsFox News.🟦 Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между арабскими странами региона и Ираном, пишет Financial Times. По данным издания, такие договоренности хотят оформить после завершения войны Израиля и США против Ирана. В качестве возможной модели рассматривается Хельсинкский процесс 1970-х годов. Эр-Рияд, как утверждается, исходит из того, что Иран выйдет из войны ослабленным, но все равно сохранит потенциал угрозы для соседей. Инициативу уже поддержал Евросоюз, призвав другие страны Персидского залива присоединиться к обсуждению.🟦 Трамп по итогам визита в Китай заявил, что питает огромное уважение к Си Цзиньпину и считает его своим другом.Он также отметил, что в ходе визита делегации США в Китай стороны заключили фантастические сделки, которые послужат на благо обеих стран.🟦 Политика США по отношению к Тайваню не изменилась, заявил американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.🟦 Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) отправятся на Украину в ближайшие недели для проверки выполнения условий кредитной программы на 8,1 миллиарда евро, указывает Reuters. Миссия МВФ посетит республику, чтобы проверить выполнение реформ и расширение налоговой базы по новой кредитной программе, одобренной в феврале.🟦 Компания OpenAI, разработчик нейросети ChatGPT, продвигает идею международной организации по регулированию искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. По замыслу, структура могла бы напоминать МАГАТЭ и работать под руководством США при участии Китая. Предполагается, что она объединит американские центры стандартов и инноваций в сфере ИИ при Минторге США с аналогичными структурами безопасности по всему миру. В OpenAI считают, что искусственный интеллект уже выходит за рамки привычных торговых вопросов.🟦 Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что встретился с одним из руководителей правящей партии Японии Ясутоси Нисимурой. По словам Швыдкого, заместители глав МИД России и Японии должны подготовить конкретику для организации контакта между руководителями ведомств. Также в 2027 году в Японии могут пройти выступления балетов Большого и Мариинского театров, Валерия Гергиева, Владимира Спивакова, Театра наций и оперный гала-концерт.🟦 Завершено расследование более 300 дел, возбужденных после вторжения ВСУ в Курскую область, сообщил руководитель ГВСУ СК Константин Корпусов.О других событиях - в материале В Киевской области гремят взрывы, российские "Герани" атакуют цели. Новости СВО на сайте Украина.ру.
сша
иран
китай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, иран, китай, дональд трамп, си цзиньпин, марко рубио, мвф, мид, украина.ру
Новости, США, Иран, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Марко Рубио, МВФ, МИД, Украина.ру
Главное за ночь 15 мая
08:29 15.05.2026 (обновлено: 08:36 15.05.2026)
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут повторить бомбардировки иранских ядерных объектов, чтобы сделать абсолютно невозможным доступ к урану. Об этом и других важных событиях рассказал 15 мая телеграм-канал Украина.ру
"Я сказал им (иранской стороне - ред.): если они отправят туда войска, чтобы попытаться это сделать (вывезти уран - ред.), или если мы увидим, что кто-то пытается это сделать, мы просто сбросим туда пару бомб, и на этом все закончится", - сказал Трамп в интервью Fox NewsFox News
.
🟦 Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между арабскими странами региона и Ираном, пишет Financial Times. По данным издания, такие договоренности хотят оформить после завершения войны Израиля и США против Ирана.
В качестве возможной модели рассматривается Хельсинкский процесс 1970-х годов. Эр-Рияд, как утверждается, исходит из того, что Иран выйдет из войны ослабленным, но все равно сохранит потенциал угрозы для соседей.
Инициативу уже поддержал Евросоюз, призвав другие страны Персидского залива присоединиться к обсуждению.
🟦 Трамп по итогам визита в Китай заявил, что питает огромное уважение к Си Цзиньпину и считает его своим другом.
Он также отметил, что в ходе визита делегации США в Китай стороны заключили фантастические сделки, которые послужат на благо обеих стран.
🟦 Политика США по отношению к Тайваню не изменилась, заявил американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
🟦 Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) отправятся на Украину в ближайшие недели для проверки выполнения условий кредитной программы на 8,1 миллиарда евро, указывает Reuters.
Миссия МВФ посетит республику, чтобы проверить выполнение реформ и расширение налоговой базы по новой кредитной программе, одобренной в феврале.
🟦 Компания OpenAI, разработчик нейросети ChatGPT, продвигает идею международной организации по регулированию искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.
По замыслу, структура могла бы напоминать МАГАТЭ и работать под руководством США при участии Китая. Предполагается, что она объединит американские центры стандартов и инноваций в сфере ИИ при Минторге США с аналогичными структурами безопасности по всему миру. В OpenAI считают, что искусственный интеллект уже выходит за рамки привычных торговых вопросов.
🟦 Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что встретился с одним из руководителей правящей партии Японии Ясутоси Нисимурой.
По словам Швыдкого, заместители глав МИД России и Японии должны подготовить конкретику для организации контакта между руководителями ведомств. Также в 2027 году в Японии могут пройти выступления балетов Большого и Мариинского театров, Валерия Гергиева, Владимира Спивакова, Театра наций и оперный гала-концерт.
🟦 Завершено расследование более 300 дел, возбужденных после вторжения ВСУ в Курскую область, сообщил руководитель ГВСУ СК Константин Корпусов.