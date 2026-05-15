Главное за ночь 15 мая - 15.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260515/glavnoe-za-noch-15-maya-1078996096.html
Главное за ночь 15 мая
Главное за ночь 15 мая - 15.05.2026 Украина.ру
Главное за ночь 15 мая
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут повторить бомбардировки иранских ядерных объектов, чтобы сделать абсолютно невозможным доступ к урану. Об этом и других важных событиях рассказал 15 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-15T08:29
2026-05-15T08:36
новости
сша
иран
китай
дональд трамп
си цзиньпин
марко рубио
мвф
мид
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
"Я сказал им (иранской стороне - ред.): если они отправят туда войска, чтобы попытаться это сделать (вывезти уран - ред.), или если мы увидим, что кто-то пытается это сделать, мы просто сбросим туда пару бомб, и на этом все закончится", - сказал Трамп в интервью Fox NewsFox News.🟦 Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между арабскими странами региона и Ираном, пишет Financial Times. По данным издания, такие договоренности хотят оформить после завершения войны Израиля и США против Ирана. В качестве возможной модели рассматривается Хельсинкский процесс 1970-х годов. Эр-Рияд, как утверждается, исходит из того, что Иран выйдет из войны ослабленным, но все равно сохранит потенциал угрозы для соседей. Инициативу уже поддержал Евросоюз, призвав другие страны Персидского залива присоединиться к обсуждению.🟦 Трамп по итогам визита в Китай заявил, что питает огромное уважение к Си Цзиньпину и считает его своим другом.Он также отметил, что в ходе визита делегации США в Китай стороны заключили фантастические сделки, которые послужат на благо обеих стран.🟦 Политика США по отношению к Тайваню не изменилась, заявил американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.🟦 Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) отправятся на Украину в ближайшие недели для проверки выполнения условий кредитной программы на 8,1 миллиарда евро, указывает Reuters. Миссия МВФ посетит республику, чтобы проверить выполнение реформ и расширение налоговой базы по новой кредитной программе, одобренной в феврале.🟦 Компания OpenAI, разработчик нейросети ChatGPT, продвигает идею международной организации по регулированию искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. По замыслу, структура могла бы напоминать МАГАТЭ и работать под руководством США при участии Китая. Предполагается, что она объединит американские центры стандартов и инноваций в сфере ИИ при Минторге США с аналогичными структурами безопасности по всему миру. В OpenAI считают, что искусственный интеллект уже выходит за рамки привычных торговых вопросов.🟦 Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что встретился с одним из руководителей правящей партии Японии Ясутоси Нисимурой. По словам Швыдкого, заместители глав МИД России и Японии должны подготовить конкретику для организации контакта между руководителями ведомств. Также в 2027 году в Японии могут пройти выступления балетов Большого и Мариинского театров, Валерия Гергиева, Владимира Спивакова, Театра наций и оперный гала-концерт.🟦 Завершено расследование более 300 дел, возбужденных после вторжения ВСУ в Курскую область, сообщил руководитель ГВСУ СК Константин Корпусов.О других событиях - в материале В Киевской области гремят взрывы, российские "Герани" атакуют цели. Новости СВО на сайте Украина.ру.
сша
иран
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, иран, китай, дональд трамп, си цзиньпин, марко рубио, мвф, мид, украина.ру
Новости, США, Иран, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Марко Рубио, МВФ, МИД, Украина.ру

Главное за ночь 15 мая

08:29 15.05.2026 (обновлено: 08:36 15.05.2026)
 
© Украина.руГлавное за ночь 1
Главное за ночь 1 - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут повторить бомбардировки иранских ядерных объектов, чтобы сделать абсолютно невозможным доступ к урану. Об этом и других важных событиях рассказал 15 мая телеграм-канал Украина.ру
"Я сказал им (иранской стороне - ред.): если они отправят туда войска, чтобы попытаться это сделать (вывезти уран - ред.), или если мы увидим, что кто-то пытается это сделать, мы просто сбросим туда пару бомб, и на этом все закончится", - сказал Трамп в интервью Fox NewsFox News.
🟦 Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между арабскими странами региона и Ираном, пишет Financial Times. По данным издания, такие договоренности хотят оформить после завершения войны Израиля и США против Ирана.
В качестве возможной модели рассматривается Хельсинкский процесс 1970-х годов. Эр-Рияд, как утверждается, исходит из того, что Иран выйдет из войны ослабленным, но все равно сохранит потенциал угрозы для соседей.
Инициативу уже поддержал Евросоюз, призвав другие страны Персидского залива присоединиться к обсуждению.
🟦 Трамп по итогам визита в Китай заявил, что питает огромное уважение к Си Цзиньпину и считает его своим другом.
Он также отметил, что в ходе визита делегации США в Китай стороны заключили фантастические сделки, которые послужат на благо обеих стран.
🟦 Политика США по отношению к Тайваню не изменилась, заявил американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
🟦 Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) отправятся на Украину в ближайшие недели для проверки выполнения условий кредитной программы на 8,1 миллиарда евро, указывает Reuters.
Миссия МВФ посетит республику, чтобы проверить выполнение реформ и расширение налоговой базы по новой кредитной программе, одобренной в феврале.
🟦 Компания OpenAI, разработчик нейросети ChatGPT, продвигает идею международной организации по регулированию искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.
По замыслу, структура могла бы напоминать МАГАТЭ и работать под руководством США при участии Китая. Предполагается, что она объединит американские центры стандартов и инноваций в сфере ИИ при Минторге США с аналогичными структурами безопасности по всему миру. В OpenAI считают, что искусственный интеллект уже выходит за рамки привычных торговых вопросов.
🟦 Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что встретился с одним из руководителей правящей партии Японии Ясутоси Нисимурой.
По словам Швыдкого, заместители глав МИД России и Японии должны подготовить конкретику для организации контакта между руководителями ведомств. Также в 2027 году в Японии могут пройти выступления балетов Большого и Мариинского театров, Валерия Гергиева, Владимира Спивакова, Театра наций и оперный гала-концерт.
🟦 Завершено расследование более 300 дел, возбужденных после вторжения ВСУ в Курскую область, сообщил руководитель ГВСУ СК Константин Корпусов.
О других событиях - в материале В Киевской области гремят взрывы, российские "Герани" атакуют цели. Новости СВО на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАИранКитайДональд ТрампСи ЦзиньпинМарко РубиоМВФМИДУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:20Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая
18:02Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
17:46Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
17:32Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
17:21Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
17:08Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
16:57Об этом молчали годами: сенсационные разоблачения от Табачника. "Украина: вспомнить всё"! Часть 1
16:00Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику
15:56Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
15:49В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
15:43ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
15:06В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией
14:43Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина
14:16Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
13:44Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:24Украина заявила о возвращении тел погибших военных
13:15Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая
12:51В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
12:18От классики к цифровым технологиям: в Москве представят мультсериал о Суворове
11:53ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Лента новостейМолния