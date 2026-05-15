Главное за ночь 15 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут повторить бомбардировки иранских ядерных объектов, чтобы сделать абсолютно невозможным доступ к урану. Об этом и других важных событиях рассказал 15 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-15T08:29

"Я сказал им (иранской стороне - ред.): если они отправят туда войска, чтобы попытаться это сделать (вывезти уран - ред.), или если мы увидим, что кто-то пытается это сделать, мы просто сбросим туда пару бомб, и на этом все закончится", - сказал Трамп в интервью Fox NewsFox News.🟦 Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между арабскими странами региона и Ираном, пишет Financial Times. По данным издания, такие договоренности хотят оформить после завершения войны Израиля и США против Ирана. В качестве возможной модели рассматривается Хельсинкский процесс 1970-х годов. Эр-Рияд, как утверждается, исходит из того, что Иран выйдет из войны ослабленным, но все равно сохранит потенциал угрозы для соседей. Инициативу уже поддержал Евросоюз, призвав другие страны Персидского залива присоединиться к обсуждению.🟦 Трамп по итогам визита в Китай заявил, что питает огромное уважение к Си Цзиньпину и считает его своим другом.Он также отметил, что в ходе визита делегации США в Китай стороны заключили фантастические сделки, которые послужат на благо обеих стран.🟦 Политика США по отношению к Тайваню не изменилась, заявил американский госсекретарь Марко Рубио по итогам переговоров президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.🟦 Сотрудники Международного валютного фонда (МВФ) отправятся на Украину в ближайшие недели для проверки выполнения условий кредитной программы на 8,1 миллиарда евро, указывает Reuters. Миссия МВФ посетит республику, чтобы проверить выполнение реформ и расширение налоговой базы по новой кредитной программе, одобренной в феврале.🟦 Компания OpenAI, разработчик нейросети ChatGPT, продвигает идею международной организации по регулированию искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. По замыслу, структура могла бы напоминать МАГАТЭ и работать под руководством США при участии Китая. Предполагается, что она объединит американские центры стандартов и инноваций в сфере ИИ при Минторге США с аналогичными структурами безопасности по всему миру. В OpenAI считают, что искусственный интеллект уже выходит за рамки привычных торговых вопросов.🟦 Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что встретился с одним из руководителей правящей партии Японии Ясутоси Нисимурой. По словам Швыдкого, заместители глав МИД России и Японии должны подготовить конкретику для организации контакта между руководителями ведомств. Также в 2027 году в Японии могут пройти выступления балетов Большого и Мариинского театров, Валерия Гергиева, Владимира Спивакова, Театра наций и оперный гала-концерт.🟦 Завершено расследование более 300 дел, возбужденных после вторжения ВСУ в Курскую область, сообщил руководитель ГВСУ СК Константин Корпусов.О других событиях - в материале В Киевской области гремят взрывы, российские "Герани" атакуют цели. Новости СВО на сайте Украина.ру.

