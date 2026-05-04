В Эстонии начались крупнейшие учения с участием Украины
13:32 04.05.2026 (обновлено: 13:39 04.05.2026)
Крупнейшие ежегодные учения сил обороны Эстонии "Весенний шторм" стартовали в понедельник и продлятся почти месяц, сообщается на сайте министерства обороны страны
В них будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 15 стран-союзников, включая Украину.
"Целью является отработка планирования и введения оборонительных операций в сотрудничестве между эстонскими военнослужащими и союзниками в условиях, имитирующих войну с применением обычных видов вооружения", - говорится в материале.
Согласно официальной информации Минобороны, учения разделены на несколько этапов.
В качестве вводного этапа пройдут командно-штабные учения эстонской дивизии, затем состояться учения подразделений по всей Эстонии, за которыми последуют учебные боевые действия. В конце назначенные подразделения проведут учения с боевой стрельбой на центральном полигоне Сил обороны Эстонии.
В ходе масштабных учений будет активно применяться тяжелая техника и авиация, а также имитационные средства, включая холостые патроны, учебные гранаты и сигнальные ракеты.