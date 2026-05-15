https://ukraina.ru/20260515/britanskogo-naemnika-vsu-zaochno-osudili-v-dnr-raskryt-ego-gonorar-za-voynu-protiv-rossii-1079001088.html

Британского наемника ВСУ заочно осудили в ДНР: раскрыт его гонорар за войну против России

Британского наемника ВСУ заочно осудили в ДНР: раскрыт его гонорар за войну против России - 15.05.2026 Украина.ру

Британского наемника ВСУ заочно осудили в ДНР: раскрыт его гонорар за войну против России

В Донецкой Народной Республике (ДНР) 44-летнего гражданина Великобритании Саймона Уильяма Далби заочно приговорили к 13 годам колонии по делу об участии в вооружённом конфликте в качестве наёмника. Об этом 15 мая сообщает Генеральная прокуратура России

2026-05-15T10:31

2026-05-15T10:31

2026-05-15T10:31

сво

украина

россия

днр

спецоперация

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/18/1034061836_0:64:1204:741_1920x0_80_0_0_cd905d16604ae0b814c0ffee3737dd41.jpg

В декабре 2022 года британец прибыл на Украину и вступил в так называемый “Интернациональный легион” ВСУ. Он прошёл подготовку на тренировочных базах, получил оружие и обмундирование, после чего участвовал в боях против российских войск до осени 2023 года. За участие в конфликте, по данным следствия, Далби получил более 782 тысяч рублей. Сейчас британец объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. На фоне затягивания конфликта Украина всё активнее использует иностранных наёмников, прибывающих из стран НАТО и других государств. Подробнее в материале – Командование ВСУ воспользовалось перемирием для переброски элитных подразделений с иностранными наёмниками на Харьковское направление.

украина

россия

днр

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, украина, россия, днр, спецоперация, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато