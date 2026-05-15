Британского наемника ВСУ заочно осудили в ДНР: раскрыт его гонорар за войну против России
10:31 15.05.2026
 
В Донецкой Народной Республике (ДНР) 44-летнего гражданина Великобритании Саймона Уильяма Далби заочно приговорили к 13 годам колонии по делу об участии в вооружённом конфликте в качестве наёмника. Об этом 15 мая сообщает Генеральная прокуратура России
В декабре 2022 года британец прибыл на Украину и вступил в так называемый “Интернациональный легион” ВСУ. Он прошёл подготовку на тренировочных базах, получил оружие и обмундирование, после чего участвовал в боях против российских войск до осени 2023 года.
За участие в конфликте, по данным следствия, Далби получил более 782 тысяч рублей. Сейчас британец объявлен в международный розыск, а суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
На фоне затягивания конфликта Украина всё активнее использует иностранных наёмников, прибывающих из стран НАТО и других государств. Подробнее в материале – Командование ВСУ воспользовалось перемирием для переброски элитных подразделений с иностранными наёмниками на Харьковское направление.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
