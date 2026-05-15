"Спаситель Советской власти": почему "вражина" Пилсудский отказался помогать Белой армии
https://ukraina.ru/20260515/spasitel-sovetskoy-vlasti-pochemu-vrazhina-pilsudskiy-otkazalsya-pomogat-beloy-armii-1079029994.html
"Спаситель Советской власти": почему "вражина" Пилсудский отказался помогать Белой армии
В мае 1926 года маршал Юзеф Пилсудский совершил в Польше военный переворот. О том, почему советское руководство не воспользовалось этим для удара на Запад и как русский писатель Мережковский увидел в Пилсудском "избранника Божьего" пишет в своей статье автор издания Украина.ру Андрей Дмитриев
Украина.ру
"Спаситель Советской власти": почему "вражина" Пилсудский отказался помогать Белой армии

В мае 1926 года маршал Юзеф Пилсудский совершил в Польше военный переворот. О том, почему советское руководство не воспользовалось этим для удара на Запад и как русский писатель Мережковский увидел в Пилсудском "избранника Божьего" пишет в своей статье автор издания Украина.ру Андрей Дмитриев
Размышляя о том, почему в мае 1926 года, когда Пилсудский произвёл военный переворот, советское руководство не воспользовалось ситуацией, Дмитриев отмечает: казалось бы, местные коммунисты должны были горой встать против него, а Иосиф Сталин мог попытаться взять реванш за неудачное наступление на Львов. "Но всё пошло совершенно не так", — пишет Дмитриев.
Говоря о восприятии Пилсудского в эмигрантских кругах, автор приводит воспоминания писателя Дмитрия Мережковского. Бежавший от красных литератор встречался с маршалом в Варшаве и описывал его с религиозным поклонением: "Когда он вошёл в комнату, на меня "повеяло веяние тихого ветра"... я сразу почувствовал: да, это Он, Герой... избранник Божий Иосиф Пилсудский", — передаёт Дмитриев воспоминания Мережковского.
Писатель хотел, чтобы тот освободил Россию, но Пилсудский слышать ничего не хотел о лидерах Белого движения: адмирале Александре Колчаке, генералах Антоне Деникине и Николае Юдениче. "Лучше большевизм!" — заявил маршал.
Отвечая на вопрос, почему Пилсудский отказался помогать белым армиям, Дмитриев объясняет: сказалось его революционное прошлое и прагматика — он не хотел ввязываться в длительную войну.
Как отмечает автор, Деникин потом назвал его "спасителем Советской власти" . В результате Рижского мира 1921 года Варшава получила немало, но концепция Великой Польши рухнула.
Завершая рассказ о довоенном периоде, Дмитриев отмечает: после войны Пилсудский ушёл с политической арены, передал власть президенту Габриэлю Нарутовичу (того через неделю застрелил украинский националист), затем возглавил генштаб, а в 1923 году удалился на свою виллу под Варшавой.
Полный текст статьи Андрея Дмитриева "Удачный замах маршала: 100 лет назад в Польше произошел переворот Пилсудского" на сайте Украина.ру.
Про экранизацию романа писателя Юрия Дольд-Михайлика "И один в поле воин" — в материале Алексея Стаценко "Вдали от Родины" vs. "Ставка больше, чем жизнь": как поляки студию Довженко плагиатили на сайте Украина.ру.
