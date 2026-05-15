Русофобия без прагматизма: как Польша совершает ошибки, которых избегал "вражина" Пилсудский
Юзеф Пилсудский называл свой режим "санацией" — очищением, но никаких процессов над коррупционерами не провёл. О том, почему левые, поддержавшие майский переворот 1926 года, жестоко разочаровались, а современная Польша утратила прагматизм маршала размышляет в своей статье автор издания Украина.ру Андрей Дмитриев
Юзеф Пилсудский называл свой режим "санацией" — очищением, но никаких процессов над коррупционерами не провёл. О том, почему левые, поддержавшие майский переворот 1926 года, жестоко разочаровались, а современная Польша утратила прагматизм маршала размышляет в своей статье автор издания Украина.ру Андрей Дмитриев
Описывая разочарование левых, которые помогли Пилсудскому прийти к власти, Дмитриев отмечает: маршал хвастался, что совершил "нечто вроде революции, но безо всяких революционных последствий".
Коммунистов, поддержавших переворот, после этого заклеймил Иосиф Сталин. Польские коммунисты имели свою фракцию в сейме до 1935 года, а под полный запрет они попали в 1938-м. "КПП заклеймил и исполком Коминтерна, назвав режим Пилсудского "фашистским", — отмечает автор.
Анализируя наследие маршала для современной Польши, автор делает важное наблюдение. Для нынешней Варшавы Пилсудский — "Отец Отечества", но, полностью наследуя ему в патологической русофобии, "правящие политики как консервативного, так и либерального лагеря совершенно утратили такое его качество как прагматизм, позволявший сосуществовать с соседями".
Сравнивая нынешнюю Варшаву с Польшей времен Пилсудского, автор подчёркивает: современная Польша повторяет ошибки, которых избегал умный и опасный "вражина", умевший договариваться с Москвой, когда это было выгодно. "Это обязательно принесёт свои плоды", — заключает Дмитриев.
