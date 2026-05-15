Удар по секретным объектам в Чугуеве: Алехин про ситуацию на Харьковском направлении

Подразделения группировок "Север" и "Запад" усилили огневую активность по объектам в Харьковской и Сумской областях. Под удары попали засекреченные объекты НАТО в Чугуеве, а также учебные лагеря для подготовки мобилизованных. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-05-15T05:45

По словам Алехина, российские войска наносят удары по тыловым районам и инфраструктуре ВСУ. "Среди приоритетных целей, по-прежнему, остаются тыловые районы, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которую используют ВСУ", — заявил эксперт. По данным Минобороны РФ, под удары попали пункты временной дислокации противника и иностранных наемников, добавил собеседник издания.Военный обозреватель раскрыл детали о расположении объектов ВСУ. "В Чугуеве в лесистой местности по направлению к Волчанску и Печенегам располагаются засекреченные военные объекты, дислоцируются инструкторы-офицеры НАТО, а также учебные лагеря для подготовки и доукомплектования прибиваемых резервов из числа мобилизованных украинцев", — пояснил Алехин.В самом Харькове поражены места хранения военного имущества, объекты промышленности, на которых подтвердилось производство и ремонт украинской военной техники, включая беспилотники. В Сумской области российские дроны нанесли серию ударов по пунктам управления БПЛА, добавил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Скоро начнется битва за Краснополье, которое ВСУ будут удерживать любой ценой" на сайте Украина.ру.Какое место в концепции разгрома ВСУ занимает Харьковский участок фронта — в материале "Алексей Самойлов: США разыгрывают комбинацию с Зеленским, чтобы взять под контроль войну на Украине" на сайте Украина.ру.

