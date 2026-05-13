"Прокси США, которые первыми открыли огонь": Куликов о сходстве Украины и Израиля
США и Запад присоединились к Украине после того, как она начала войну в Донбассе и противостояние с Россией. Точно так же Америка поддержала Израиль, который первым открыл огонь на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Журналист спросил эксперта, можно ли выделить что-то общее в украинском и иранском кризисах. Куликов ответил, что такие аналогии кажутся соблазнительными, но всегда страдают. "Украина – это Украина, Россия – это Россия, Израиль – это Израиль, а Иран – это Иран", — добавил он. Потому что Ливан не собирается голосовать за вступление в состав Ирана, а в Донбассе проголосовали за воссоединение с Россией, пояснил собеседник Украина.ру."Но общее между Украиной и Израилем действительно есть. Во-первых, и те, и другие выступают в роли американских прокси. Во-вторых, и те, и другие первыми открыли огонь. Израиль начал войну на Ближнем Востоке, а США его поддержали. Украина тоже начала войну в Донбассе и противостояние с Россией, а США и Запад потом к этому присоединились", — рассказал Куликов.Он констатировал, что с Украиной всё понятно: она полностью и беззаветно отдала себя во владение даже не США, а Британии, точнее — новой породе англо-американцев. Израиль же делает это, думая, что он пользуется США. "И я бы на их месте не был столь оптимистичным", — констатировал собеседник издания.
"Прокси США, которые первыми открыли огонь": Куликов о сходстве Украины и Израиля

17:30 13.05.2026 (обновлено: 17:39 13.05.2026)
 
США и Запад присоединились к Украине после того, как она начала войну в Донбассе и противостояние с Россией. Точно так же Америка поддержала Израиль, который первым открыл огонь на Ближнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Журналист спросил эксперта, можно ли выделить что-то общее в украинском и иранском кризисах. Куликов ответил, что такие аналогии кажутся соблазнительными, но всегда страдают. "Украина – это Украина, Россия – это Россия, Израиль – это Израиль, а Иран – это Иран", — добавил он.
Потому что Ливан не собирается голосовать за вступление в состав Ирана, а в Донбассе проголосовали за воссоединение с Россией, пояснил собеседник Украина.ру.
"Но общее между Украиной и Израилем действительно есть. Во-первых, и те, и другие выступают в роли американских прокси. Во-вторых, и те, и другие первыми открыли огонь. Израиль начал войну на Ближнем Востоке, а США его поддержали. Украина тоже начала войну в Донбассе и противостояние с Россией, а США и Запад потом к этому присоединились", — рассказал Куликов.
Он констатировал, что с Украиной всё понятно: она полностью и беззаветно отдала себя во владение даже не США, а Британии, точнее — новой породе англо-американцев. Израиль же делает это, думая, что он пользуется США. "И я бы на их месте не был столь оптимистичным", — констатировал собеседник издания.
