Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС РФ наступают на Славянск с двух сторон и блокируют Константиновку

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру

В Харьковской области продолжается создание буферной зоны. Липцевский и Волчанский плацдармы фактически соединились между собой и играют существенную тактическую роль, хотя, к сожалению, не предотвращают атак по Белгороду. Тем не менее от Волчанского плацдарма идет движение к Дегтярному. Осталось уже около 15 километров от Охримовки до плацдарма в Дегтярном. Если двигаться от Дегтярного на юго-восток в сторону плацдарма в районе Купянска до Шевяковки, то это примерно 20 километров. Таким образом вдоль границы действительно создается буферная зона.Харьковское и Сумское направление, на котором плацдарм у Юнаковки отвлекает значительные силы ВСУ, могут быть очень интересными для отвлекающих ударов и проникновения в центральные области Украины.Главным участком боевых действий будет Запорожье. Орехов находится сейчас практически в мешке. Его ширина от Терноватого до Степногорска, где опять идут бои, порядка 50 километров. Тем не менее украинская сторона сообщает о концентрации российской военной техники и воинских частей, считая, что здесь происходит подготовка к главному удару. Во всяком случае на Украине этот вопрос обсуждается очень серьезно.В Донбассе наши войска идут на Славянск с юго-востока со стороны Рай-Александровки и с северо-востока со стороны Старого Каравана. Южнее образовался клин в районе Веролюбовки и Белокузьминовки, который создает серьезную угрозу разрыва сообщения между Дружковкой и Константиновкой. До трассы, которая соединяет эти города, от Веролюбовки, освобожденной несколько дней назад, всего лишь восемь километров. Контроль может быть установлен уже дронами. Таким образом мы отрезаем Константиновку от Дружковки, наступаем на Славянск и ведем бои в Святогорске.

