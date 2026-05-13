Арестованных за рубежом россиян будет вызволять армия
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
Депутаты Госдумы 13 мая на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который разрешает использование российской армии для защиты граждан РФ в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств
Согласно действующим нормам, президент России имеет возможность привлекать вооруженные силы страны для выполнения задач не по их предназначению. Авторы инициативы предлагают установить, что глава государства в том числе сможет направлять формирования ВС РФ для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия России.
Кроме того, законопроект предусматривает, что госорганы по решению президента РФ также будут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами других стран.
Если закон подпишет президент России, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.
