Арестованных за рубежом россиян будет вызволять армия
Депутаты Госдумы 13 мая на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который разрешает использование российской армии для защиты граждан РФ в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств
Согласно действующим нормам, президент России имеет возможность привлекать вооруженные силы страны для выполнения задач не по их предназначению. Авторы инициативы предлагают установить, что глава государства в том числе сможет направлять формирования ВС РФ для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия России.Кроме того, законопроект предусматривает, что госорганы по решению президента РФ также будут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами других стран.Если закон подпишет президент России, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.Как к своим гражданам относится Украина: Украина утонула в "бусификации": жесткие рейды и задержания за эту неделю
Согласно действующим нормам, президент России имеет возможность привлекать вооруженные силы страны для выполнения задач не по их предназначению. Авторы инициативы предлагают установить, что глава государства в том числе сможет направлять формирования ВС РФ для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия России.
Кроме того, законопроект предусматривает, что госорганы по решению президента РФ также будут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами других стран.
Если закон подпишет президент России, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.
