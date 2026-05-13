В Киеве признали изменение тактики российских ударов: БПЛА идут вдоль границы с Белоруссией
2026-05-13T16:37
По его словам, теперь дроны движутся вдоль границы с Белоруссий на расстоянии всего 5–10 километров, причём запускаются практически непрерывным потоком и в большом количестве. Как признал украинский военный эксперт, такая схема позволяет перегружать систему ПВО Украины и увеличивает вероятность прорыва беспилотников в западные регионы страны. На этом фоне украинские СМИ сообщают о массированном налёте дронов и взрывах в Киев. По данным местных источников, в столице активно работали системы противовоздушной обороны. Подробнее – в материале армия России наступает, "Герани" атаковали объекты на Западной Украине.
В Киеве признали изменение тактики российских ударов: БПЛА идут вдоль границы с Белоруссией

16:37 13.05.2026 (обновлено: 16:38 13.05.2026)
 
Российские войска изменили тактику применения беспилотников при ударах по украинской территории. Об этом 13 мая заявил советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш"
По его словам, теперь дроны движутся вдоль границы с Белоруссий на расстоянии всего 5–10 километров, причём запускаются практически непрерывным потоком и в большом количестве.
Как признал украинский военный эксперт, такая схема позволяет перегружать систему ПВО Украины и увеличивает вероятность прорыва беспилотников в западные регионы страны.
На этом фоне украинские СМИ сообщают о массированном налёте дронов и взрывах в Киев. По данным местных источников, в столице активно работали системы противовоздушной обороны. Подробнее – в материале армия России наступает, "Герани" атаковали объекты на Западной Украине.
