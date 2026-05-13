В Киеве признали изменение тактики российских ударов: БПЛА идут вдоль границы с Белоруссией
16:37 13.05.2026 (обновлено: 16:38 13.05.2026)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" на Славянском направлении
Российские войска изменили тактику применения беспилотников при ударах по украинской территории. Об этом 13 мая заявил советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш"
По его словам, теперь дроны движутся вдоль границы с Белоруссий на расстоянии всего 5–10 километров, причём запускаются практически непрерывным потоком и в большом количестве.
Как признал украинский военный эксперт, такая схема позволяет перегружать систему ПВО Украины и увеличивает вероятность прорыва беспилотников в западные регионы страны.
На этом фоне украинские СМИ сообщают о массированном налёте дронов и взрывах в Киев. По данным местных источников, в столице активно работали системы противовоздушной обороны. Подробнее – в материале армия России наступает, "Герани" атаковали объекты на Западной Украине.
Подписывайся на