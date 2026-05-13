В США убрали мурал памяти убитой украинки, проплаченный Маском

Руководство ночного клуба в Род-Айленде демонтировало памятное полотно, посвященное погибшей украинке Ирине Заруцкой, из-за жалоб местных властей на разобщение общества. Полотно с незаконченным изображением Ирины Заруцкой убрали со стены заведения в Род-Айленде, передает 13 мая РИА "Новости" со ссылкой на американский телеканал WJAR-TV

2026-05-13T18:34

"Мурал на полотне был спущен на землю, свернут и вывезен", – отмечается в сообщении. Администрация клуба пошла на этот шаг после призыва властей города Провиденс удалить работу, которая якобы разобщает людей. Представитель художника пояснил, что авторы произведения ищут новое место для размещения картины. Девушка погибла от ножевых ранений 22 августа в городе Шарлотт. Смертельные удары нанес бездомный афроамериканец, отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Аналогичные памятные работы появились в разных американских городах. Создание этих произведений профинансировал миллиардер Илон Маск, что стало поводом для обвинений в политической подоплеке. Как писала газета ВЗГЛЯД, 23-летняя украинская беженка Ирина Заруцкая погибла от ножевых ранений в легком метро города Шарлотт. Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за это преступление на демократов. Платформа GoFundMe закрыла сбор средств в поддержку обвиняемого афроамериканца Декарлоса Брауна – младшего.А в это время в Европе: Польша отменила выплаты на детей беженцам с Украины

