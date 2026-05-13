ВСУ потеряли взвод солдат из-за паники
Украинские войска во время одной из контратак потеряли до взвода личного состава в Новопавловке Днепропетровской области. Как рассказал российским СМИ офицер по наведению и целеуказанию 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" Евгений Паньков, причиной гибели стала паника
2026-05-13T17:53
"Мы работаем всегда в тандеме с "птичниками" своими, находили цели. Один раз даже подъезжала техника - натовские машины, которые подъезжали к позиции, оборудованной в Новопавловке. Мы отправляли туда снаряды. Один попал рядом с укрытием ВСУ", - сказал Паньков.
Находившиеся там украинские солдаты, по его словам, начали паниковать и выбежали из укрытия. "Полетели наши FPV-дроны туда, и мы начали одновременно обстреливать - и просто разобрали там все вокруг", - добавил Паньков.
На момент атаки к укрытию подъехали автомобили ВСУ, которые везли боекомплект и личный состав для ротации. Они также были уничтожены.