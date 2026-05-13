https://ukraina.ru/20260513/v-slaboy-pozitsii-vizit-trampa-k-si-nachalsya-1078915387.html

В слабой позиции: визит Трампа к Си начался

В слабой позиции: визит Трампа к Си начался - 13.05.2026 Украина.ру

В слабой позиции: визит Трампа к Си начался

Визит Дональда Трампа в Пекин — это первая за девять лет поездка президента США в Китай, которая проходит на фоне серьезной глобальной напряженности. Основная цель — стабилизация отношений и попытка договориться по ключевым экономическим и политическим вопросам

2026-05-13T17:00

2026-05-13T17:00

2026-05-13T17:00

эксклюзив

дональд трамп

китай

сша

джо байден

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078915141_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_660f6ff609b628e9ee77b19283cf5c6e.jpg

Повестку США описывают формулой 5B: Boeing, Beef (говядина), Beans (соя), Board of Investment и Board of Trade (советы по инвестициям и торговле). Трамп намерен обсуждать вопросы увеличения экспорта, в первую очередь добиться крупных контрактов на поставку американских самолетов и сельхозпродукции, чтобы сократить торговый дефицит. Также США нуждаются в стабильных поставках редкоземельных металлов, по которым Китай занимает доминирующее положение. Вашингтон хочет обсудить ядерный потенциал Китая и возможный контроль над ним.Китай выдвигает встречные требования, известные как 3T: Taiwan (Тайвань), Tariffs (тарифы) и Technology (технологии). Пекин настаивает на строгом соблюдении принципа "одного Китая", требует прекратить военную поддержку Тайваня и продажу ему оружия.Кроме того, Си Цзиньпин добивается снятия или смягчения торговых пошлин и технологических санкций, введенных США.Лидеры, как ожидается, также затронут войну в Иране (здесь Китай может выступить посредником) и украинский кризис. Аналитики скептически оценивают вероятность "большой сделки". А более детально о визите – в обзоре соцсетей.Американист Дмитрий ЕвстафьевА не хочет Трамп ехать в Пекин в нынешнем формате. И не только потому, что понимает, что едет "без козырей". Он боится, что пока его не будет в Вашингтоне, там может произойти много чего интересного - и не в его пользу. Это, конечно, просто гипотеза, не могу сказать, что под нее у меня есть много фактуры. Но, согласитесь, обсуждение накануне визита возобновления боевых действий против Ирана - это не сигнал о готовности вести в Пекине серьезные миротворческие переговоры.В целях "выигрыша темпа", пусть даже при потере качества, я считаю допустимым решение Трампа совместить визит в Пекин с первыми ударами новой фазы войны против Ирана. Выгнать его никто уже не выгонит, "повесткой" будет управлять он, а итоги применения силы пока еще не будут понятны.Это даже не двухходовка, а одноходовка, но может и сработать, поскольку медлительность в принятии решений китайцами, а особенно в условиях очевидных кадровых чисток, всем известна. Я не утверждаю, что Трамп будет действовать именно так. Но допускать такую вероятность все же стоит. Я бы не хотел увязывать все события воедино, но надо быть крайне наивным, чтобы не увидеть прямую связь готовности Трампа к выступлению в Пекине с позиции силы и появления "новых" условий урегулирования со стороны Ирана. Условия в действительности не новые, просто упакованы в несколько более "обидную" для США обертку. Чего Тегеран без санкции Пекина точно бы делать не стал. Тем более что и сами китайцы накануне визита ощутимо повысили градус.Политолог Малек ДудаковХаотичный визит в Китай. Американская делегация в самый последний момент меняет повестку переговоров с Поднебесной. Команда Трампа изначально хотела делать упор на экономике. Пообещать Китаю инвестиции в обмен на закупку американских энергоносителей и агропродукции.В последний момент в состав делегации включили директора Nvidia. Американцы вынуждены ещё и предлагать китайцам смягчение санкций в чиповой сфере, введённых в каденцию Байдена. Хоть компании из Поднебесной уже научились вполне успешно обходить эти рестрикции и закупать передовые чипы для ИИ в третьих странах вроде Малайзии.Трамп едет в Пекин в статусе проигравшего в торговых войнах с Китаем и в горячем конфликте с Ираном. Ему приходится намекать на возможность провести переговоры о Тайване. Местные островные власти уже шокированы тем, что их судьба становится разменной монетой в скорых переговорах.Ходят слухи о попытках Белого дома “обменять” Тайвань на Иран. Иными словами, США перестают выделять новые транши Тайбэю, а Китай оказывает давление на Тегеран с целью открытия Ормуза. Антикитайское лобби в Вашингтоне вовсю поднимает истерику о капитуляции Трампа перед Пекином.На Тайване оппозиция уже полгода блокирует новый военный бюджет на 40 миллиардов долларов, денег на закупку вооружений у США не выделяется. На это всегда может указать команда Трампа, если захочет отказаться от поддержки острова. Хоть такой поворот полностью сломает всю стратегию Белого дома по противостоянию с Китаем. Она скоропостижно скончалась на фоне затягивания Трампа в очередную бесконечную ближневосточную войну.Американист Георгий БовтВ Москве внимательно, а может, даже и ревностно будут следить за визитом Трампа в Китай. Не совершат ли два лидера сделку за спиной Кремля? Этот вопрос часто задают многие, когда речь идёт об отношениях США и КНР. Однако вероятность того, что "Пекин сдаст Москву", невелика. Отношения с Россией носят во многом самостоятельный характер. И Китай не будет ими жертвовать ради каких-то компромиссов с Америкой. Хотя союзником Москвы считать Китай не стоит. Он всегда преследует только свои интересы. В настоящее время он вовсю пользуется тем положением РФ, в которое та попала из-за войны и санкций. Зачем же от такого отказываться?Политический аналитик Дмитрий МельниковКогда говорят, что Трампу не с чем в Китай ехать – выдают желаемое за действительное.У США и Китая ощутимо просел товарооборот; США, которые у Китая в основном ширпотреб покупают, в общем, пополам на эту торговлю. А вот "китайское чудо" без американских и в целом западных рынков не выживет. Товарищ Си понимает это отлично, как и остальные китайские партократы, которые всегда нос по ветру держат.Так что переговоры обречены на успех. Заметили, как у нас Китай ушел куда-то на периферию масс-медийного фокуса? Да потому что не будет цивилизационного поворота на Восток. Не нужны мы там никому – ни Китаю, который здесь даже со своими скоропортящимися в нашем климате автомобилями просел в продажах, ни Индии, элита которой всегда была и остается англоязычной и прозападной с рождения. Расслабьтесь, любители абстрактного Востока. Мы уже как минимум пятьсот лет неотъемлемая часть Европы, и никакого другого варианта (реального, а не фантомного), не просматривается.Политический аналитик Дмитрий ВасилецТрамп в Китай решил с собой взять почти всех топ-менеджеров американских крупнейших корпораций для усиления своей позиции. Учитывая провал с Ираном, президенту США важно показать, что ряд американских корпораций обладает огромными активами в Китае и ссориться со Штатами будет, мягко говоря, Си Цзиньпину не выгодно. Однако уверен, на Си подобная делегация впечатления не произведёт, ведь Китай в государственных целях пачками обнулял глобальные корпорации с бизнес-интересами. Мало того, у Поднебесной своих глобальных корпораций, банков и техногигантов уже хватает, посему мне что-то кажется, что морды конкурентов только раззадорят китайского лидера. В любом случае, Трамп летит в Китай просить Си помочь решить вопрос с Ираном, а это изначально слабая позиция.От тарифных войн к "управляемой конкуренции". Стала известна повестка встречи Трампа и Си Цзиньпина

китай

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, дональд трамп, китай, сша, джо байден, украина.ру