Вымогательства со всех сторон и дурной запах. Что происходит в Полтаве

Город Полтава может скоро утонуть в нечистотах и издавать запахи, совсем не напоминающие цветение майских садов. На днях в городе начался протест ассенизаторов, водителей машин, которые откачивают выгребные ямы и вывозят к очистным сооружениям отходы

2026-05-13T16:33

Местные СМИ пишут, что в Полтаве начал разрастаться коммунальный кризис вокруг "Полтававодоканала", который передали под управление людям Владимира Зеленского.Причиной кризиса стала не только жадность лидера режима и его приближенных, но также узурпация власти. Избранного мэра Полтавы Александра Мамая Зеленский отстранил под надуманным предлогом, организовал областную военную администрацию (ОВА), которая взяла на себя функции областных советов, а затем – и городских коммунальных предприятий. Новые "хозяева", подконтрольные Зеленскому, в разы повышают тарифы. Однако многие платить такие поборы не могут.Скандал вспыхнул после того, как глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич перевел "Полтававодоканал" и "Полтаватеплоэнерго" под прямое управление областной администрации.Но после этого руководство водоканала выставило ассенизаторам, сливающим нечистоты в очистные коллекторы, многотысячные штрафы и увеличило тарифы почти в пять раз. Вслед за этим водители ассенизационных машин заблокировали подъезды к предприятию "Полтававодоканал". Протестующие также пытались пугать власти экологической катастрофой, которая наступит, если они не будут заниматься своим делом."Мы считаем, что штрафы незаконны. Мы сливаем в очистные коллекторы, куда стекает канализация всего города. Их просто нужно очищать. Они для того и придуманы, чтобы сливать туда нечистоты", - жалуется ассенизатор Иван Урсул.По словам участников протеста, конфликт начался после отказа водителей машин платить в "черную кассу" около 50 тысяч гривен (100 тысяч рублей) ежемесячно с одной машины за доступ к официально установленному месту слива нечистот. После этого руководитель "Полтававодоканала" Юрий Заставский начал выставлять им штрафы до 320 тысяч гривен (700 тысяч рублей) за якобы "сверхнормативное загрязнение стоков" и резко повышать стоимость обслуживания.Водители открыто угрожали блокировкой Полтавской областной военной администрации, а сама история начала превращаться в кризис, дурно пахнущий для Офиса президента.Инициативу повысить цены в пять раз и выставлять крупные штрафы связывают с Олегом Татаровым, заместителем руководителя Офиса президента (с 5 августа 2020 года), курирующего правоохранительные органы и фигуранта ряда коррупционных скандалов.Именно в Полтавской областной военной администрации работают его родственники и родственники жены, которых называют причастными к введению новых поборов с ассенизаторов.Сами водители ассенизационных машин на протесте заявляли, что откажутся заниматься этим делом при таких поборах, поэтому, дескать, пускай администрация сама вывозит нечистоты.Помимо военной администрации вымогательством в Полтаве занимаются сотрудники СБУ. В конце апреля НАБУ взяло начальника следственного отдела УСБУ в Полтавской области и его подчиненного, которые через посредника-адвоката требовали от предпринимателя 110 тысяч долларов за заключение соглашения о признании вины и прекращении уголовного преследования его компании.Обвиняли предпринимателя, как водится, в работе на Россию. Такие голословные обвинения распространены по всей Украине и являются поводом для вымогательства крупных сумм, особенно у платежеспособных предпринимателей. Эсбэушники были задержаны с поличным при получении второго транша в размере 55 тысяч долларов. В среду, 13 мая, они вышли под залог в миллионы гривен, который за них заплатили "неизвестные".Поборами в Полтаве занимаются не только представители власти, но и традиционные бандиты. На этой неделе суд в Полтаве отправил за решетку криминального авторитета Валерия Павлишина по кличке "Мишца". Сам себя он называл "смотрящим" за Полтавой. Его банда терроризировала город с 1990-х, занимаясь преимущественно рэкетом.Но примечательно в его деле то, что за вымогательство его судили целых десять лет (с 2016-го) и трижды отпускали по нелепой причине. В судебных документах он значился как Павлішин, а в паспорте - Павлишин. Одна буква, как следствие путаницы при украинизации (и судебной коррупции), позволила ему за десять лет совершить еще ряд преступлений.Тем не менее в тюрьме криминальный авторитет может задержаться ненадолго.Украинских заключенных оттуда выпускают в ряды ВСУ. На днях в Полтаве вновь объявился известный некогда поджигатель Виталий Чепурко. Он успевал за одну ночь поджечь около десятка дверей и помещений. Действовал он долго, так как никто не обращал внимания на человека, который с места преступления не убегает, а с интересом спокойно наблюдает за происходящим.По словам пиромана, ему просто нравилось, как горит огонь, а люди вокруг суетятся. Человек был явно нездоров, но все же осужден. В январе этого года был выпущен при условии вступления в ВСУ. Он прошел "учебку", но уже в этом месяце дезертировал.В воскресенье, 10 мая, пироман-дезертир записал видеообращение, в котором пообещал сжечь полтавский ТЦК. По его словам, он это пообещал "пацанам на зоне", поскольку те люто ненавидят ТЦК, где тоже систематически занимаются вымогательством и поборами с украинских мужчин, угрожая отправить их в штурмовые подразделения.Некомпетентность и мракобесие. Что говорят о пристрастии руководства Украины к гадалкам и черной магии

Украина.ру editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня»

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

