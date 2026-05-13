Политолог: Трамп сознательно добивается краха мировой экономики, чтобы списать долги США

Дональд Трамп сознательно добивается краха мировой экономики, чтобы списать под этим предлогом все американские долги. Без разрушения нынешней торгово-финансовой системы у США нет другого выхода для реорганизации собственного хозяйства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов

2026-05-13T16:24

Продолжая анализ экономической стратегии США, эксперт объяснил истинные цели президента США. "И когда мы говорим: "Что же Трамп делает? Это ведет к краху мировой экономики", надо понимать, что он сознательно добивается краха мировой экономики, списав под этим предлогом все американские долги", — заявил Куликов.Он описал, что ждет Америку на этом пути. "Конечно, США будет очень тяжело. Там возможны бунты и все такое. Но они надеются, что все это преодолеют, а потом с чистого листа начнут строить экономику, ориентированную на западное полушарие", — пояснил собеседник Украина.ру.Политолог напомнил, что прежние попытки реформ без краха системы провалились. Если же нынешнюю систему не разрушить, у США ничего не выйдет, это продемонстрировал первый срок Трампа, добавил эксперт."Он ничего не смог сделать. Поэтому я не исключаю, что это его сознательная деятельность, которая должна привести к мировому краху", — констатировал Дмитрий Куликов.Полный текст материала "Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.Приоритетом администрации США по-прежнему остаётся военная операция против Ирана, поэтому сейчас Белому дому не до тесного диалога с Киевом. Подробнее о внешней политике США — в статье Евгении Кондаковой "Репетиция расставания Трампа и Зеленского: что происходит в паузе переговорного процесса США и Украины" на сайте Украина.ру.

