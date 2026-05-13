Больше половины россиян назвали себя счастливыми
Индекс счастья россиян опустился до минимума с 2011 года. Тем не менее более половины жителей страны считают себя счастливыми. Об этом 13 мая рассказали в эфире радио "Новороссия сегодня"
ВЦИОМ сообщил о падении индекса счастья россиян до минимума с 2011 года. В апреле 2026 года показатель составил 52 пункта, тогда как в марте равнялся 56. Доля тех, кто назвал себя определенно счастливым, сократилась на 2 процентах пункта.
Индекс счастья россиян, который замеряет Всероссийский центр изучения общественного мнения, по итогам апреля составил 52 пункта — это минимальный показатель за 15 лет.
При этом в апреле 2025 года индекс счастья составлял 63 пункта. Таким образом, год к году показатель снизился на 11 п.п.
При измерении индекса счастья россиянам задали один закрытый вопрос: "В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?" Для ответа был доступен один из двух вариантов: "да" или "нет".
