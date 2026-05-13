Причем тут СБУ? Стало известно, как готовилось убийство экс-депутата Рады Кивы
В Московской области продолжается рассмотрение дела об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. По данным обвинения, к преступлению причастны два человека, действовавшие по заданию украинских спецслужб. Об этом 13 мая сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда
Причем тут СБУ? Стало известно, как готовилось убийство экс-депутата Рады Кивы
15:39 13.05.2026 (обновлено: 15:59 13.05.2026)
Следствие утверждает, что ключевую роль в подготовке убийства сыграл бизнесмен Араик Амирханян, который передал исполнителям информацию о местонахождении и распорядке дня Кивы.
По версии прокуратуры, мотивом стала личная неприязнь, а также конфликт, связанный с попытками избежать уголовных проблем. Именно предоставленные данные позволили установить адрес проживания и маршруты передвижения политика в России.
Напомним, в декабре 2023 года Кива был застрелен в Подмосковье. В России он находился после отъезда с Украины и ранее просил политическое убежище. Сейчас Мособлсуд рассматривает дело о пособничестве в убийстве и незаконном обороте оружия. Обвиняемый свою вину отрицает.