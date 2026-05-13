У Трампа не осталось приличных дипломатов, считает политолог Дробницкий
Переговоры Россия – Украина – США отложены, потому что у американского президента Дональда Трампа ими просто некому заниматься. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
У Трампа не осталось приличных дипломатов, считает политолог Дробницкий

Переговоры Россия – Украина – США отложены, потому что у американского президента Дональда Трампа ими просто некому заниматься. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
7 мая госсекретарь США Марко Рубио побывал в Ватикане, где он встретился с Папой Римским Львом XIV и кардиналом Пьетро Паролином. Целью визита было снижение напряженности между Вашингтоном и Святым Престолом, которая возникла из-за конфликта вокруг Ирана и расхождения позиций по региональным кризисам.
Эксперт напомнил, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вновь отложили визит в Киев. Госсекретарь Марко Рубио летит в Ватикан.
"Даже Госдепартамент в лице своего руководителя из переговоров по Украине выключен. Осталось два универсальных солдата — Кушнер и Уиткофф. Но они заняты. Они хотя еще и спасти свой бизнес в странах залива, который серьезно пострадал во время войны", — рассказал Дробницкий.
По словам эксперта, "когда у тебя внешняя политика состоит из соцсетей и этих двух универсальных солдат, которые попутно должны делать деньги, тяжело".
"Но это нам так кажется. Трамп может считать, что он одержал очередную победу. Стоит нам дождаться очередного поста, и мы о ней узнаем", — предположил политолог.
Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Европа будет обеспечивать ВСУ всем, пока в Белый дом не придет "правильный парень" читайте на сайте Украина.ру.
