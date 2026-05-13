https://ukraina.ru/20260513/u-trampa-ne-ostalos-prilichnykh-diplomatov-schitaet-politolog-drobnitskiy-1078912608.html

У Трампа не осталось приличных дипломатов, считает политолог Дробницкий

У Трампа не осталось приличных дипломатов, считает политолог Дробницкий - 13.05.2026 Украина.ру

У Трампа не осталось приличных дипломатов, считает политолог Дробницкий

Переговоры Россия – Украина – США отложены, потому что у американского президента Дональда Трампа ими просто некому заниматься. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2026-05-13T15:46

2026-05-13T15:46

2026-05-13T15:46

новости

сша

украина

ватикан

дональд трамп

украина.ру

дмитрий дробницкий

марко рубио

джаред кушнер

стив уиткофф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063375611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17366bb86ed22a5a509d3099ed7ba7a5.jpg

7 мая госсекретарь США Марко Рубио побывал в Ватикане, где он встретился с Папой Римским Львом XIV и кардиналом Пьетро Паролином. Целью визита было снижение напряженности между Вашингтоном и Святым Престолом, которая возникла из-за конфликта вокруг Ирана и расхождения позиций по региональным кризисам.Эксперт напомнил, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вновь отложили визит в Киев. Госсекретарь Марко Рубио летит в Ватикан."Даже Госдепартамент в лице своего руководителя из переговоров по Украине выключен. Осталось два универсальных солдата — Кушнер и Уиткофф. Но они заняты. Они хотя еще и спасти свой бизнес в странах залива, который серьезно пострадал во время войны", — рассказал Дробницкий.По словам эксперта, "когда у тебя внешняя политика состоит из соцсетей и этих двух универсальных солдат, которые попутно должны делать деньги, тяжело". "Но это нам так кажется. Трамп может считать, что он одержал очередную победу. Стоит нам дождаться очередного поста, и мы о ней узнаем", — предположил политолог.Полный текст интервью Дмитрия Дробницкого: Европа будет обеспечивать ВСУ всем, пока в Белый дом не придет "правильный парень" читайте на сайте Украина.ру.

сша

украина

ватикан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, ватикан, дональд трамп, украина.ру, дмитрий дробницкий, марко рубио, джаред кушнер, стив уиткофф, главные новости, главное